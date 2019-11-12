Стала известна дата выхода второго сезона сериала "Ты" от Netflix

Авторы пообещали, что продолжение триллера получится более жестоким, кровавым и жутким.

Стала известна дата выхода второго сезона драматического сериала с элементами триллера "Ты", который рассказывает о серийном убийце Джо Голдберге.

Читайте такжеNetflix снял фильм про украинца, которого называли оператором газовых камер в концлагерях

Как сообщил в Twitter исполнитель главной роли Пенн Бэджли, премьера состоится на Netflix 26 декабря этого года. Актер также опубликовал тизер продолжения.

Во втором сезона убийца Джо Голдберг, который работал менеджером в книжном магазине, переезжает из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, и авторы пообещали, что продолжение получится более жестоким, кровавым и жутким.

Премьера первого сезона состоялась на канале Lifetime 9 сентября 2018 года. 27 июля 2018 года телеканал продлил телесериал на второй сезон, который впоследствии переехал на Netflix. Когда успешный менеджер книжного магазина встречает талантливую начинающую писательницу, для него становится ясно, что ради нее он готов на все. Используя соцсети, он узнает мельчайшие подробности о жизни девушки, чтобы подобраться к ней как можно ближе. Милая влюбленность перерастает в опасную одержимость. Парень готов тихо и методично устранить любое препятствие на пути к своей цели, даже если это препятствие - человек.