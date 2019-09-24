Netflix выпустила первый трейлер к фильму "Во все тяжкие" (видео)

Фильм расскажет о продолжении событий популярного одноименного сериала.

Netflix выпустил трейлер фильма "Путь: Во все тяжкие. Фильм" (El Camino: A Breaking Bad Movie), снятой по мотивам сериала "Во все тяжкие".

Лента расскажет о продолжении событий популярного одноименного сериала. Премьера фильма состоится 11 октября.

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Джесси Пинкман после освобождения из плена неонацистов отправляется к своим друзьям Барсуку (Мэтт Джонс) и Тощему Питу (Чарльз Бейкер). При этом Пинкмана разыскивает полиция штата. В конце трейлера Джесси, судя по всему, сдается — или связывается с человеком, который хотя бы в теории может ему помочь. На вопрос собеседника: «Ты готов?» - Джесси отвечает согласием.

Справка. Американская телевизионная драма «Во все тяжкие» (Breaking Bad) выходила на американском кабельном канале AMC с 2008 по 2013 годы. Сюжет шоу был посвящен судьбе наркоторговцев Уолтера Уайта (Брайан Крэнстон) и Джесси Пинкмана (Аарон Пол).

За всё время трансляции сериал получил 137 различных наград и стал одним из самых успешных проектов на американском ТВ.