В сети появился первый тизер "Дракулы" от Netflix и BBC (видео)

Предварительно сериал "Дракула" выйдет на BBC, Netflix до конца 2019 года. Формат – три эпизода по полтора часа.

Британский телеканал совместно с международным стриминговим сервисом выпустили первый тизер мини-сериала по роману Брэма Стокера «Дракула».

Видео одновременно появилось на официальных каналах BBC и Netflix в Youtube.

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В ходе сюжета сценаристы раскроют происхождение знаменитого графа Влада Дракулы и расскажут, в частности, о его битве с потомком Ван Хельсинга. К слову, над новой киноадаптацией романа работали Стивен Моффат и Марк Геттис, известные по сериалу «Шерлок» с Камбербетчем.

Мини-сериал наполнен жуткими кадрами с избыточным количеством мертвых, крови и реалистичными сценами внутри замка графа, а также знаменитым эпизодом в море.

Главную роль в «Дракуле» исполнит датский актер Класс Банг – известный по роли Кристиана в ленте «Квадрат», которая в 2017 году получила золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля.

Предварительно сериал выйдет на BBC, Netflix до конца 2019 года. Формат – три эпизода по полтора часа.

Предыдущая попытка адаптировать историю про вампира в сериал в 2014 году в США была провальной.