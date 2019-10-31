Экстравагантная Астафьева и стильный Зибров: украинские звезды на премьере фильма "Кошмарный директор, или Школа №5" (фото)

Астафьева пришла на премьеру в весьма экстравагантном наряде.

Украинская певица Даша Астафьева посетила допремьерный показ фильма "Кошмарный директор, или Школа №5", в котором сыграла соблазнительную секретаршу.

Снимок с артисткой разместил в своем аккаунте Павло Зибров, который также посетил мероприятие.

Астафьева пришла на премьеру в весьма экстравагантном наряде. Певица красную полупрозрачную блузку, черный жилет с огромным бантом и берет. Наряд девушки напоминал образ художника.

Отметим, что Астафьева пробует себя в амплуа актрисы и исполнила в фильме "Кошмарный директор, или Школа №5" роль секретарши школьного директора.

"Кошмарный директор, или Школа №5" - украинская молодежная комедия о школе, об отношениях взрослых и подростков, об их ошибках, втором шансе и первой настоящей любви.

По сюжету фильма Леонида Прыгунова увольняют с должности заместителя начальника колонии по воспитательной работе. Чтобы вернуться к любимому делу, он несколько месяцев должен продержаться на должности директора одной из самых проблемных школ родного города. Леонид принимает предложение, и ему совершенно невдомек, что он отправляется в "личный ад".