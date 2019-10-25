"Ведьмины истории": MARUV заинтриговала сеть тизером к новому альбому (видео)

MARUV выпустила 30-секундный тизер, насыщенный мистической тематикой.

Совсем скоро у украинской певицы MARUV (Анна Корсун) должен выйти новый мини-альбом под названием Hellcat Story ("Ведьмины истории", - ред.).

В честь этого знаменательного события MARUV выпустила 30-секундный тизер, насыщенный мистической тематикой: там есть и привидения в черному лесу, и языческие обряды, и даже чья-то могила. Примечательно, что ролик вышел накануне Хэллоуина.

Напомним, что ранее MARUV снялась в рекламе российского Comedy Сlub.