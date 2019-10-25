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"Ведьмины истории": MARUV заинтриговала сеть тизером к новому альбому (видео)

15:36, 25 октября 2019
Кино и музыка
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Ролик вышел накануне  Хэллоуина / Instagram MARUV

В честь этого знаменательного события MARUV выпустила 30-секундный тизер, насыщенный мистической тематикой: там есть и привидения в черному лесу, и языческие обряды, и даже чья-то могила. Примечательно, что ролик вышел накануне  Хэллоуина.

Напомним, что ранее MARUV снялась в рекламе российского Comedy Сlub.

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Теги: #MARUV