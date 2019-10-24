MARUV снялась в рекламе российского Comedy Сlub (видео)
21:28, 24 октября 2019Звезды
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В ролике певица, одетая в латекс, размахивает огромной эмблемой Comedy Сlub, рекламируя его новый выпуск.
Instagram MARUV
Украинская певица MARUV (Анна Корсун) снялась в ролике-тизере российского Comedy Сlub.
Соответствующее видео она разместила в своем Instagram.
В ролике певица, одетая в латекс, размахивает огромной эмблемой Comedy Сlub, рекламируя его новый выпуск.
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