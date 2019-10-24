MARUV снялась в рекламе российского Comedy Сlub (видео)

В ролике певица, одетая в латекс, размахивает огромной эмблемой Comedy Сlub, рекламируя его новый выпуск.

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) снялась в ролике-тизере российского Comedy Сlub. Соответствующее видео она разместила в своем Instagram. В ролике певица, одетая в латекс, размахивает огромной эмблемой Comedy Сlub, рекламируя его новый выпуск. Посмотреть эту публикацию в Instagram @comedyclubru This Friday! 21:00 🔥🔥🔥 Публикация от MARUV (@maruvofficial) 24 Окт 2019 в 9:25 PDT

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