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MARUV снялась в рекламе российского Comedy Сlub (видео)

21:28, 24 октября 2019
Звезды
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Instagram MARUV

Соответствующее видео она разместила в своем Instagram.

В ролике певица, одетая в латекс, размахивает огромной эмблемой Comedy Сlub, рекламируя его новый выпуск.

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Теги: #MARUV