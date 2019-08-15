Костюмер "Игры престолов" написала книгу о нарядах героев сериала

Издание выйдет в США в ноябре этого года.

Британская художница по костюмам Мишель Клэптон написала иллюстрированную книгу о костюмах сериала "Игра престолов", которые она же и создавала.

Как сообщает 112.ua со ссылкой на Vanity Fair, книга Game of Thrones: The Costumes должна выйти в США 11 ноября этого года.

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"От практичных многослойных тканей Винтерфелла до нарядов Королевской гавани – костюмы "Игры престолов" играют важную роль в перенесении зрителя на земли Вестероса и за его пределы. Эта роскошная книга воздает должное мастерству, с которым создавался каждый наряд, при помощи прекрасных подробных фотографий костюмов и закулисных деталей", – говорится в описании на сайте издательства Insight Editions, которые занимается производством книги.

К примеру, по словам Клэптон в книге она подробно описывает финальный наряд Сансы Старк, в котором она была на собственной коронации. В том числе раскрывает, какой из элементов этого костюма является отсылкой к фигуре Мизинца – пускай спорного, но все же наставника героини.

Отметим, что за работу над сериалом "Игра престолов" Клэптон четыре раза получала награду "Эмми" в категории "Лучшие костюмы к фэнтези-сериалу или фильму".

Напомним, это осенью также выйдет кулинарная книга по мотивам "Звездных войн". От имени главного повара замка Маз Каната Строно Таггса она расскажет о приготовлении блюд, которые якобы ели герои космосаги.