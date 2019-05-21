Звезда "Игры престолов" отреагировала на требования фанатов переснять финал сериала

По словам Софи Тернер, ее не удивила реакция поклонников, так как у людей есть представления о том, как должно закончиться шоу.

Британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в «Игре престолов», высказалась по поводу требования фанатов переснять финальный сезон сериала.

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Об этом сообщает Deadline. По ее словам, ее не удивила реакция поклонников, так как у людей есть представления о том, как должно закончиться шоу. Когда конец не совпадает с их ожиданиями, они начинают возмущаться.

«Все эти петиции и тому подобное - я считаю неуважительными по отношению к съемочной группе, сценаристам и продюсерам, которые на протяжении десяти лет неустанно работали и в течение 11 месяцев снимали последний сезон», - сказала Тернер.

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