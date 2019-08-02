MARUV подловили на плагиате (видео)

Многие подметили схожесть свежего видео MARUV с клипом других секс-бомб украинского "шоубиза" - группы NIKITA.

Не успела эпатажная украинская певица MARUV выпустить новый клип, как её уже уличили в плагиате.

Сегодня певица представила клип на песню "Между нами". Однако ее подписчики заметили, что идея видео не нова. Многие подметили его схожесть с клипом других секс-бомб украинского "шоубиза" - группы NIKITA. Их клип на песню "Искусаю" был выпущен еще в 2011 году.

"У Nikita был похожий клип: еда, стол, еда", "Никита - "Искусаю"?", "Клип Никиты ещё свеж в памяти", "Только хотела написать, что с них слизали идею. Но Nikita в сотню раз секси", - пишут в комментариях.

Некоторым клип MARUV также напомнил видео на песню Кэтти Перри "Bon Appetit".

Как сообщал УНИАН, песню Кэтти Перри "Dark Horse", которая стала одним из главных хитов 2013 года, признали плагиатом. Теперь певица и ее лейбл в сумме должны выплатить более 3 миллионов долларов.