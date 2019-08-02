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Знаменитую песню Кэтти Перри признали плагиатом: певица должна заплатить более $3 миллионов (видео)

12:25, 02 августа 2019
Кино и музыка
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Теперь певица и ее лейбл в сумме должны выплатить более 3 миллионов долларов христианскому реперу Маркусу Грею, который является автором песни "Joyful Noise" 2009 году, сообщает USA Today.

Адвокаты Грея и двух его соавторов заявили присяжным, что они должны получить почти 20 миллионов долларов. Адвокаты защиты согласны были выплатить лишь 360 000 тысяч.

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Истцы утверждали, что лейбл певицы Capitol Records получил более 31 миллиона долларов  за сингл "Dark Horse" и альбом, в который он вошел. А сама певица за эту песню была номинирована на "Грэмми".

Однако представители лейбла отметили, что большая часть этой суммы лишь покрыла производственные расходы, и чистая прибыль даже не дотягивает до 1 миллиона.

Суд присяжных обязал Кэтти Перри выплатить Грею 550 тысяч долларов, и ещё 2,78 миллиона должен заплатит лейбл.

Как сообщал УНИАН, Лободу уличили в плагиате яркого образа.

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Теги: #плагиат#Кэти Перри