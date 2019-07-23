Украинский фильм попал в программу крупнейшего кинофестиваля Балкан

Sarajevo Film Festival - это крупнейший кинофестиваль на Балканах и один из крупнейших в Европе, основанный в 1995 году.

Украинско-польский фильм "Штангист" режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука отобран в секцию короткого метра European Shorts 25-го Сараевского кинофестиваля.

Об этом сообщает Госкино.

"Секция European Shorts, в которую отобрана украинская картина, представляет наиболее интересные, молодые, храбрые и свежие голоса талантов из Европы, которые не идут проторенной дорогой известной формулы создания кино. Участие в этой секции дает возможность фильму получить номинацию на приз Европейской киноакадемии (EFA) и квалификацию на Оскар", - отметили в Госкино.

Читайте такжеУкраинский фильм "Штангист" получил гран-при фестиваля во Франции

Sarajevo Film Festival - это крупнейший кинофестиваль на Балканах и один из крупнейших в Европе, основанный в 1995 году.

Фильм "Штангист" создан в ко-продукции Украины и Польши. Это дебютная короткометражная работа режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука, которую профинансировало Государственное агентство Украины по вопросам кино, Studio Munka, а также Львовская кинокомиссия.

Продюсерами картины выступили Валентин Васянович ( "Уровень черного", "Племя") и Конрад Стефаняк.

Как сообщал УНИАН, короткометражный фильм украинского режиссера Дмитрия Сухолитского-Собчука одержал победу на 34-м Варшавском кинофестивале.