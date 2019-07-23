"Мурашки": TAYANNA выпустила летний сингл о любви (видео)
13:04, 23 июля 2019Кино и музыка
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"Мне давно не хватает "мурашек в животе", поэтому так я себе пророчу эти ощущения", - комментирует релиз певица.
Популярная украинская певица TAYANNA порадовала поклонников новой песней о любви.
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О премьере песни "Мурашки" певица сообщила у себя в соцсетях.
"Я получила огромное удовольствие, работая над этим треком. Иногда мне снится мелодия или слова песни, и не всегда они касаются определенных обстоятельств в моей жизни. "Мурашки" - песня легкая и вдохновляющая. Мне давно не хватает "мурашек в животе", поэтому так я себе пророчу эти ощущения", - комментирует релиз TAYANNA.
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