"Мурашки": TAYANNA выпустила летний сингл о любви (видео)

"Мне давно не хватает "мурашек в животе", поэтому так я себе пророчу эти ощущения", - комментирует релиз певица.

Популярная украинская певица TAYANNA порадовала поклонников новой песней о любви.

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О премьере песни "Мурашки" певица сообщила у себя в соцсетях.

"Я получила огромное удовольствие, работая над этим треком. Иногда мне снится мелодия или слова песни, и не всегда они касаются определенных обстоятельств в моей жизни. "Мурашки" - песня легкая и вдохновляющая. Мне давно не хватает "мурашек в животе", поэтому так я себе пророчу эти ощущения", - комментирует релиз TAYANNA.

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