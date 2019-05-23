Сара Коннор и Шварценеггер: вышел первый трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (видео)

В новой части не учитываются события третьего, четвертого и пятого «Терминаторов».

Студия 20th Century Fox показала первый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы». Это продолжение киносериала о противостоянии людей и роботов.

В новой части не учитываются события третьего, четвертого и пятого «Терминаторов» (как и сериал про Сару Коннор). Продюсером «Темных судеб» выступил Джеймс Кэмерон, снявший первые два фильма в серии. Картину поставил режиссер «Дэдпула» Тим Миллер.

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В «Темных судьбах» снялась Линда Хэмилтон — исполнительница роли Сары Коннор в лентах Джеймса Кэмерона. В новом «Терминаторе» появится и Арнольд Шварценеггер. Его место в сюжете пока не раскрывается.

Фильм расскажет о новом поколении терминаторов. Саре Коннор предстоит победить еще одного робота, напоминающего жидкого T-1000 из «Судного дня». По сюжету Коннор помогает девушке с синтетической кожей (возможно, тоже терминатору), которая защищает одну из героинь.

Премьера «Темных судеб» состоится 31 октября.

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