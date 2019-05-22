Спела в стеклянном кубе: Джамала представила новый клип Solo (видео)

Прозрачный куб как символ хрустального замка, в котором мы прячемся от реальности и других людей, говорит Джамала.

Украинская певица Джамала на своем YouTube-канале презентовала клип на песню Solo.

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"Идея видео очень созвучна темам, которые я затрагиваю в своих песнях. Прозрачный куб как символ хрустального замка, в котором мы прячемся от реальности и других людей, внутренний поиск героини, выраженный в трех разных образах", - рассказала Джамала в Facebook.

По словам певицы, съемки были сложными. "Большую часть времени я находилась в закрытом стеклянном кубе, без доступа свежего воздуха, поэтому было сложно не только двигаться, но и дышать вообще. Температура там была почти как в сауне. При этом нужно было петь и танцевать в достаточно непростом платье и с очень тяжелыми украшениями. Примечательно, что в этом видео нет постановщика. Все мои танцы - это импровизация на съемочной площадке", - призналась она.

Как сообщал УНИАН, ранее англоязычная песня Джамалы попала в престижные британские чарты.

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