Финальная серия "Игры престолов" поставила рекорд по просмотрам

Предыдущий рекорд по просмотру составлял 18,4 миллиона - столько зрителей посмотрели пятый эпизод финального сезона.

Финальная серия популярного сериала "Игры престолов" (Game of Thrones) побила рекорды по просмотрам.

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, согласно отчету телеканала HBO, телесагу посмотрели около 19,3 млн зрителей.

Предыдущий рекорд по просмотру составлял 18,4 миллиона - столько зрителей посмотрели пятый эпизод финального сезона. Просмотр последнего сезона доступен для подписчиков HBO Now или HBO Go, а также для пользователей платформ, с которыми сотрудничает телеканал.

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В январе заключительная серия последнего, седьмого сезона собрала в США рекордные 16,5 млн просмотров.

"Игра престолов" - американский сериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов Джорджа Мартина "Песнь льда и огня". Премьера первого сезона телесериала в США прошла в 2011 году. В апреле текущего года состоялся показ финального сезона сериала.

В 2018 году сериал заработал 22 номинации на премию "Эмми" и получил награду как "Лучший драматический сериал".

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