Воздушный кулич с неповторимым вкусом и ароматом – замечательная выпечка к большому празднику.

До великого православного праздника Светлого Христова Воскресения остается совсем мало времени. Пасха в этом году будет отмечаться 2 мая, и традиционно к празднику будут накрывать богатый стол с вкусными блюдами. Видное место на нем будет занимать пасха. Рецептов ее приготовления есть множество, среди них и заварная пасха.

Заварная пасха

Мука - 700 г

Дрожжи (сухие быстродействующие) - 11 г

Молоко - 250 мл

Сметана - 3 ст. л.

Масло сливочное - 130 г

Соль - 1/3 ч. л.

Ванилин - 1 г

Яйца куриные - 4 шт.

Сахар - 225 г

Изюм - 100 г

Сахарная пудра - 100 г

Посыпка кондитерская - по вкусу

Продукты должны быть комнатной температуры, поэтому их следует заранее достать из холодильника.

Приготовление опары. В 40 мл теплого молока размешать дрожжи и 1 чайную ложку сахара. Оставить, чтобы активировались дрожжи и не появилась "шапочка".

Читайте такжеЛучшая пасха на праздник: как приготовить нежную праздничную сдобуОставшееся молоко влить в кастрюльку, добавить 50 г сливочного масла и довести до кипения. Как только закипит –снять с огня и всыпать 50 г просеянной муки, активно перемешать венчиком. Оставить заваренное тесто охлаждаться.

Желтки отделить от белков. Желтки растереть с солью и дать немного настояться. Затем всыпать 110 г сахара и ванилин, растереть до небольшой пышности.

Смешать подошедшую опару и желтковую массу.

Отдельно взбить венчиком 3 белка и 110 г сахара. Добавить сметану и 80 г растопленного масла. Соединить массу с опарой. Затем добавить заваренное тесто.

Просеять муку и всыпать частями, хорошо вымешивая, – получится немного липкое тесто. Выложить его в полиэтиленовый пакет и завязать на узелок. Дать час-полтора подойти.

Изюм промыть и обсушить на бумажной салфетке.

Подошедшее тесто обмять. Добавить изюм и хорошо вымешать, чтобы они равномерно распределились. Руки при этом можно смазать растительным маслом.

Распределить тесто по смазанным формочкам так, чтобы они занимали треть или половины объема. Оставить на 30 минут, чтобы поднялось тесто.

Отправить выпекать в предварительно разогретую до 180°C духовку. Время выпекания зависит от особенностей духовки и размера форм. Маленьким понадобится около 30 минут, а большим – около часа.

Приготовление глазури. Сахарную пудру взбить с яичным белком.

Смазать остывшие куличи глазурью и украсить кондитерской посыпкой.

Творожная заварная пасха

Творог - 1 кг

Сливочное масло - 200 г

Сливки - 1 ст.

Яйца куриные - 5 шт.

Сахар - 1 ст.

Ванилин - 1 ч. л.

Цукаты - 100 г

Изюм - 100 г

Грецкие орехи - 100 г

Творог и сливочное масло заранее вынуть из холодильника.

Яйца взбить с сахаром и ванилином в течение 3 минут. Добавить сливки и поставить на водяную баню для уваривания, постоянно помешивая. Уваривать до загустения.

Читайте такжеВкусная творожная пасха: как приготовить праздничное лакомствоСнять с огня и остудить до комнатной температуры.

Творог взбить в блендере или пропустить через мясорубку. Добавить масло и взбить еще раз.

Соединить творожную и сливочную массы. Добавить изюм, предварительно замоченный в кипятке, цукаты и прожаренные орехи.

В форму для пасхи положить марлю в два слоя. Выложить в нее творожную массу. Закрыть марлей, положить какой-то груз и вынести на холод на 8 часов.

Затем вынуть пасху из формы, снять марлю и украсить на свой вкус.

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Автор: Иван Бойко