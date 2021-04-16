Выходные в мае 2021 года / фото ua.depositphotos.com

Май 2021 года будет щедрым на выходные дни. В следующем месяце, в частности, у украинцев будет два длинных уик-энда.

Выходные в мае 2021 года

Традиционно месяц начнется "празднично", ведь 1 мая отмечается День труда, который является официальным выходным днем. В этом году праздник приходится на субботу, поэтому выходной переносится на ближайший рабочий день. Следовательно, понедельник, 3 мая, будет выходным.

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата большого христианского праздникаДополнительный выходной в Украине будет также благодаря поздней Пасхе. В 2021 году этот великий христианский праздник отмечается в воскресенье, 2 мая. Соответственно, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. А это в этом году – 4 мая.

Поэтому в начале месяца будет четыре выходных дня подряд – с 1 по 4 мая.

Кроме того, 9 мая будет праздноваться День Победы. В этом году это будет в воскресенье, поэтому следующий день после него автоматически становится нерабочим. Таким образом, украинцы получат второй длительный уик-энд – с 8 по 10 мая.

Всего в третий месяц весны 2021 года украинцам придется работать 18 дней, а для отдыха у них будет 13 выходных.

Основные праздники и памятные даты мая 2021

  • 1 мая - День труда
  • 2 мая  - Пасха
  • 3 мая  - Всемирный день свободы печати (прессы)
  • 7 мая - День радио
  • 8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны
  • 8 мая - Международный день Красного Креста
  • 9 мая - День Победы, День матери, День Европы (международный)
  • 12 мая - Всемирный день медицинских сестер
  • 15 мая - Международный день семей, День Европы (украинский), День науки
Сколько будут отдыхать украинцы в мае 2021 / фото УНИАН
  • 16 мая - День памяти жертв политических репрессий, День молодежных и детских общественных организаций, Всеукраинский день работников культуры, Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа
  • 17 мая - Всемирный день электросвязи и информационного общества
  • 18 мая - Международный день музеев
  • 19 мая - Международный день борьбы с гепатитами
  • 20 мая - День банковских работников, Всемирный день метролога
  • 21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
  • 22 мая - Международный день биологического разнообразия
  • 23 мая - Праздник Героев
  • 24 мая - День славянской письменности и культуры
  • 25 мая - День филолога
  • 25-31 мая - Неделя солидарности с народами несамоуправляемых территорий
  • 29 мая - Международный день миротворцев ООН, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения
  • 30 мая - День химика, День Киева
  • 31 мая - Всемирный день без табака
Календарь выходных на май 2021 / фото kalendari.co.ua

Вас также может заинтересовать:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Алина Вишневская