Май 2021 года будет щедрым на выходные дни. В следующем месяце, в частности, у украинцев будет два длинных уик-энда.
Выходные в мае 2021 года
Традиционно месяц начнется "празднично", ведь 1 мая отмечается День труда, который является официальным выходным днем. В этом году праздник приходится на субботу, поэтому выходной переносится на ближайший рабочий день. Следовательно, понедельник, 3 мая, будет выходным.
Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата большого христианского праздникаДополнительный выходной в Украине будет также благодаря поздней Пасхе. В 2021 году этот великий христианский праздник отмечается в воскресенье, 2 мая. Соответственно, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. А это в этом году – 4 мая.
Поэтому в начале месяца будет четыре выходных дня подряд – с 1 по 4 мая.
Кроме того, 9 мая будет праздноваться День Победы. В этом году это будет в воскресенье, поэтому следующий день после него автоматически становится нерабочим. Таким образом, украинцы получат второй длительный уик-энд – с 8 по 10 мая.
Всего в третий месяц весны 2021 года украинцам придется работать 18 дней, а для отдыха у них будет 13 выходных.
Основные праздники и памятные даты мая 2021
- 1 мая - День труда
- 2 мая - Пасха
- 3 мая - Всемирный день свободы печати (прессы)
- 7 мая - День радио
- 8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны
- 8 мая - Международный день Красного Креста
- 9 мая - День Победы, День матери, День Европы (международный)
- 12 мая - Всемирный день медицинских сестер
- 15 мая - Международный день семей, День Европы (украинский), День науки
- 16 мая - День памяти жертв политических репрессий, День молодежных и детских общественных организаций, Всеукраинский день работников культуры, Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа
- 17 мая - Всемирный день электросвязи и информационного общества
- 18 мая - Международный день музеев
- 19 мая - Международный день борьбы с гепатитами
- 20 мая - День банковских работников, Всемирный день метролога
- 21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
- 22 мая - Международный день биологического разнообразия
- 23 мая - Праздник Героев
- 24 мая - День славянской письменности и культуры
- 25 мая - День филолога
- 25-31 мая - Неделя солидарности с народами несамоуправляемых территорий
- 29 мая - Международный день миротворцев ООН, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения
- 30 мая - День химика, День Киева
- 31 мая - Всемирный день без табака
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