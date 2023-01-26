В последнем месяце зимы мы отмечаем несколько важных праздников: 15 февраля - Сретение Господне, 16 февраля - День единения, 20 февраля - День Героев Небесной Сотни и начало Масленицы, 21 февраля - Международный день родного языка, 26 февраля - День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, 27 февраля - начало Великого поста. Подробнее о том, сколько будет выходных в феврале - в материале УНИАН.
Ранее мы составляли православный календарь на февраль 2023 - какие церковные праздники важно не пропустить.
Выходные в феврале 2023 года - когда отдыхаем
2023 год - не високосный, поэтому в феврале будет 28 календарных дней. Официальные выходные дни в феврале 2023 - это субботы и воскресенья. Соответственно, это 8 выходных - 4, 5, 11, 12,18, 19, 25, 26 февраля, и 20 рабочих дней.
Календарь праздников в феврале 2023 - государственные и церковные даты
- 1 февраля - День безопасного интернета
- 2 февраля - День сурка
- 4 февраля - Всемирный день борьбы против рака
- 6 февраля - Международный день бармена
- 9 февраля - Международный день стоматолога
- 10 февраля - Международный день борьбы с эпилепсией
- 11 февраля - Всемирный день больного
- 13 февраля - Всемирный день радио
- 14 февраля - День Святого Валентина; День компьютерщика
- 15 февраля - Международный день онкобольного ребенка; День чествования участников боевых действий на территории других государств; Сретение Господне
- 16 февраля - День единства
- 17 февраля - День спонтанного проявления доброты
- 18 февраля - Вселенская родительская мясопустная суббота
- 20 февраля - День Героев Небесной сотни, Всемирный день социальной справедливости, начало Масленицы
- 21 февраля - Международный день родного языка
- 22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений
- 25 февраля - День инженерно-авиационной службы ВСУ
- 26 февраля - День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя
- 27 февраля - начало Великого поста.
Дополнительных выходных в феврале не предвидится.