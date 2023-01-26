Выходные в феврале 2023 / ua.depositphotos.com

В последнем месяце зимы мы отмечаем несколько важных праздников: 15 февраля - Сретение Господне, 16 февраля - День единения, 20 февраля - День Героев Небесной Сотни и начало Масленицы, 21 февраля - Международный день родного языка26 февраля - День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя27 февраля - начало Великого поста. Подробнее о том, сколько будет выходных в феврале - в материале УНИАН.

Ранее мы составляли православный календарь на февраль 2023 - какие церковные праздники важно не пропустить.

Выходные в феврале 2023 года - когда отдыхаем

2023 год - не високосный, поэтому в феврале будет 28 календарных дней. Официальные выходные дни в феврале 2023 - это субботы и воскресенья. Соответственно, это 8 выходных - 4, 5, 11, 12,18, 19, 25, 26 февраля, и 20 рабочих дней.

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Календарь праздников в феврале 2023 - государственные и церковные даты

  • 1 февраля - День безопасного интернета
  • 2 февраля - День сурка
  • 4 февраля - Всемирный день борьбы против рака
  • 6 февраля - Международный день бармена
  • 9 февраля - Международный день стоматолога
  • 10 февраля - Международный день борьбы с эпилепсией
  • 11 февраля - Всемирный день больного
  • 13 февраля - Всемирный день радио
  • 14 февраля - День Святого Валентина; День компьютерщика
  • 15 февраля - Международный день онкобольного ребенка; День чествования участников боевых действий на территории других государств; Сретение Господне
  • 16 февраля - День единства
  • 17 февраля - День спонтанного проявления доброты  
  • 18 февраля - Вселенская родительская мясопустная суббота
  • 20 февраля - День Героев Небесной сотни, Всемирный день социальной справедливости, начало Масленицы 
  • 21 февраля - Международный день родного языка
  • 22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений
  • 25 февраля - День инженерно-авиационной службы ВСУ
  • 26 февраля - День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя
  • 27 февраля - начало Великого поста. 

Дополнительных выходных в феврале не предвидится. 

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