Какие церковные праздники в феврале важно не пропустить - читайте на УНИАН.

В феврале православные верующие отмечают несколько религиозных событий. Среди важных церковных праздников - Сретение Господне (15 февраля). Также в последнем месяце зимы будет Поминальная родительская суббота (18 февраля) и начнётся Великий пост (27 февраля). Более подробный православный календарь с праздниками смотрите в материале УНИАН.

Ранее мы рассказывали, когда начинается Масленица 2023 и какие традиции этого праздника.

Православные праздники в феврале 2023 - календарь

1 февраля - день памяти преподобного Макария Великого;

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2 февраля - честь памяти преподобного Евфимия Великого;

3 февраля - день памяти преподобного Максима-исповедника;

4 февраля - день святого Апостола Тимофея;

5 февраля - Неделя о мытаре и фарисее, честь памяти священномучеников Климента и Агафангела;

6 февраля - день памяти преподобной Ксении;

7 февраля - день Иконы Божией Матери "Утоли моя печали" и честь памяти святителя Григория Богослова;

8 февраля - день памяти преподобных Ксенофонта, жены его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна;

9 февраля - перенос мощей святителя Иоанна Златоуста;

10 февраля - день памяти преподобного Ефрема Сирийца;

11 февраля - перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца;

12 февраля - Неделя о блудном сыне, Собор вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста;

13 февраля - Мясопустная седмица (до 19 февраля), бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии;

14 февраля - предпразднество Сретения Господня;

15 февраля - великий праздник Сретения Господня;

16 февраля - день памяти праведного Симеона и Анны пророчицы;

17 февраля - честь памяти преподобного Исидора Пелусиотского;

18 февраля - Вселенская мясопустная поминальная родительская суббота, иконы Божией Матери "Взыскание погибших", мученицы Агафьи;

19 февраля - Неделя мясопустная, память святителя Фотия, патриарха Константинопольского;

20 февраля - начало Масленицы, Сырная седмица (до 26 февраля), день святого Парфения;

21 февраля - день памяти великомученика Феодора Стратилата и памяти пророка Захария Серповидца;

22 февраля - день памяти мученика Никифора Антиохийского;

23 февраля - день иконы Божией Матери "Огневидная", а также чествование памяти священномученика Харалампия, епископа Магнезийского, мучеников Порфирия, Ваптоса и трех мучениц;

24 февраля - день памяти священномученика Власия Севастийского;

25 февраля - Иверской иконы Божией Матери и чествования памяти Алексия Чудотворца;

26 февраля - последний день Масленицы, Неделя сыропустная, Прощеное воскресенье. Заговенье нa Великий пост, память преподобного Мартиниана Кесарийского;

27 февраля - начало Великого поста (до 15 апреля), день святого равноапостольного Кирилла (Словенского);

28 февраля - день памяти преподобного Пафнутия, затворника Печерского.

Какие будут посты в феврале 2023

27 февраля начинается Великий пасхальный пост, который продлится 40 дней до Пасхи, 15 апреля.

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