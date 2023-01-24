В феврале православные верующие отмечают несколько религиозных событий. Среди важных церковных праздников - Сретение Господне (15 февраля). Также в последнем месяце зимы будет Поминальная родительская суббота (18 февраля) и начнётся Великий пост (27 февраля). Более подробный православный календарь с праздниками смотрите в материале УНИАН.
Ранее мы рассказывали, когда начинается Масленица 2023 и какие традиции этого праздника.
Православные праздники в феврале 2023 - календарь
1 февраля - день памяти преподобного Макария Великого;
2 февраля - честь памяти преподобного Евфимия Великого;
3 февраля - день памяти преподобного Максима-исповедника;
4 февраля - день святого Апостола Тимофея;
5 февраля - Неделя о мытаре и фарисее, честь памяти священномучеников Климента и Агафангела;
6 февраля - день памяти преподобной Ксении;
7 февраля - день Иконы Божией Матери "Утоли моя печали" и честь памяти святителя Григория Богослова;
8 февраля - день памяти преподобных Ксенофонта, жены его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна;
9 февраля - перенос мощей святителя Иоанна Златоуста;
10 февраля - день памяти преподобного Ефрема Сирийца;
11 февраля - перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца;
12 февраля - Неделя о блудном сыне, Собор вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста;
13 февраля - Мясопустная седмица (до 19 февраля), бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии;
14 февраля - предпразднество Сретения Господня;
15 февраля - великий праздник Сретения Господня;
16 февраля - день памяти праведного Симеона и Анны пророчицы;
17 февраля - честь памяти преподобного Исидора Пелусиотского;
18 февраля - Вселенская мясопустная поминальная родительская суббота, иконы Божией Матери "Взыскание погибших", мученицы Агафьи;
19 февраля - Неделя мясопустная, память святителя Фотия, патриарха Константинопольского;
20 февраля - начало Масленицы, Сырная седмица (до 26 февраля), день святого Парфения;
21 февраля - день памяти великомученика Феодора Стратилата и памяти пророка Захария Серповидца;
22 февраля - день памяти мученика Никифора Антиохийского;
23 февраля - день иконы Божией Матери "Огневидная", а также чествование памяти священномученика Харалампия, епископа Магнезийского, мучеников Порфирия, Ваптоса и трех мучениц;
24 февраля - день памяти священномученика Власия Севастийского;
25 февраля - Иверской иконы Божией Матери и чествования памяти Алексия Чудотворца;
26 февраля - последний день Масленицы, Неделя сыропустная, Прощеное воскресенье. Заговенье нa Великий пост, память преподобного Мартиниана Кесарийского;
27 февраля - начало Великого поста (до 15 апреля), день святого равноапостольного Кирилла (Словенского);
28 февраля - день памяти преподобного Пафнутия, затворника Печерского.
Какие будут посты в феврале 2023
27 февраля начинается Великий пасхальный пост, который продлится 40 дней до Пасхи, 15 апреля.