Выходные на День Независимости Украины: сколько будем отдыхать

Менее месяца осталось до главного государственного праздника Украины.

В конце лета украинцы традиционно будут отмечать главный государственный праздник - День Независимости страны. Для того чтобы уже сегодня начать планировать отдых или поездки, нужно знать, сколько выходных будет в стране в этот период. Именно об этом пойдет речь ниже.

День Независимости Украины - дата праздника

Ежегодно, начиная с 1991 года украинцы празднуют День Независимости Украины 24 августа. Именно в этот день Верховная Рада УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины.

Выходные на День Независимости

Поскольку праздник отмечают на государственном уровне, он предусматривает отдельный выходной. В 2020 году 24 августа выпадает на понедельник, соответственно выходными днями в Украине будут сразу три дня подряд - 22, 23 и 24 августа. Таким образом украинцы получат трехдневный уик-энд.

Видео: День Независимости Украины - 2019

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