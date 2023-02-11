Когда ближайшая родительская суббота в 2023 году, что нужно делать и какие есть запреты - читайте в материале УНИАН.

Вселенская родительская суббота - это день особого поминовения усопших. Когда по православному календарю приходится первый такой день в 2023 году, за кого подавать поминальные записки в храме, что нужно делать во Вселенскую родительскую субботу и что запрещено - читайте в материале УНИАН.

Ранее мы публиковали православный календарь 2023 на февраль с важными церковными праздниками.

Что значит Вселенская родительская суббота

В христианской церкви есть определенные дни, когда особо поминают усопших. В храмах проводят особые службы, а прихожане посещают кладбища. На Вселенскую родительскую субботу Бога просят о помиловании всех "от века усопших православных христиан". Отсюда и название - "Вселенская". Вселенских родительских суббот две - Мясопустная и Троицкая.

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Когда ближайшая родительская суббота в 2023 году

Первый в году поминальный день приходится на неделю перед Великим постом. Эта Вселенская родительская суббота еще называется Мясопустной, так как следующее за ней воскресенье именуется "Мясопустной неделей" – то есть, это последний день, когда разрешено есть мясо. Первая Вселенская родительская суббота в 2023 году будет 18 февраля.

Родительская суббота - как поминать усопших

В Мясопустную субботу церковь и верующие вспоминают не только умерших родных, но и других христиан. Особенно усиленно молятся за тех, кто был убит, утонул, замерз, умер от голода, болезни, стихийного бедствия, погиб на чужбине, не успел раскаяться и мог быть не похоронен.

В этот день нужно:

поминать усопших, молиться - не только за праведников, но и за грешников;

сходить в церковь - можно заказать сорокоуст или литургию, подать записку с именами умерших родственников; можно принести пищу в храм на пожертвование - панахидку;

сходить на кладбище и привести в порядок могилы - не только родных, но и заброшенные;

подать милостыню, сделать какое-то благое дело.

Прямого запрета на работу в родительскую субботу нет, но все-таки советуют сделать все дела заранее, чтобы в поминальный день сосредоточиться только на молитвах.

Родительская суббота - что нельзя делать

В родительскую субботу нельзя:

вспоминать об умерших с обидой или злостью и страдать - помочь можно только молитвой;

устраивать шумные застолья и поминать усопших алкоголем;

ругаться и сквернословить;

отказывать в милостыне.

Иногда на могилах оставляют пищу - церковь этого не приветствует, умершим нужны только наши молитвы. А вот зажечь свечу не запрещается.

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