Сегодняшний день посвящен одному из самых почитаемых христианских святых - Иоанну Крестителю.

Сегодня, 11 сентября, православные христиане вспоминают день насильственной смерти Крестителя Господня Иоанна. В церковном календаре он называется Усекновением главы Иоанна Предтечи.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: история праздника

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Пророк Иоанн Креститель - самый почитаемый христианский святой после Девы Марии. Родился он в семье праведных Захарии и Елизаветы. По материнской линии Иоанн был родственником Иисуса Христа и появился на свет на несколько месяцев раньше Спасителя.

Он проповедовал народу пришествие Иисуса Христа, поэтому его называют Предтечей. Также его еще называют Крестителем за то, что он крестил Господа в водах реки Иордан.

После Крещения Иисуса Иоанн продолжил свое пророческое служение, обличая пороки и грехи, призывая к покаянию. В частности, он разоблачил царя Ирода, который при живом брате отобрал у того жену Иродиаду и сам на ней женился. Ироду это не понравилось, однако, опасаясь народного гнева, он не решался казнить Иоанна Крестителя и вместо этого велел бросить в тюрьму.

Однако Иродиада уговорила свою дочь Саломею обманом заставить царя убить узника. На пиру по случаю дня рождения Ирода девушка станцевала для него. Танец так понравился Ироду, что он пообещал выполнить любое ее желание. Соломия попросила голову Иоанна на блюде. Ирод выполнил это ее просьбу.

Это событие и стало причиной для установления сегодняшнего праздника.

Глава Иоанна Крестителя: потеря и обретение святыни

Через много лет после казни Иоанна Предтечи земля, в которой была похоронена его глава, перешла в собственность благочестивого вельможи Иннокентия. Сосуд с главой обнаружили при строительстве церкви. Это было первое обретение главы Иоанна Крестителя.

От святыни стали твориться чудеса. Незадолго до своей смерти Иннокентий снова зарыл ее в том же месте - чтобы она не была поругана иноверцами. Затем были еще два нахождения главы Иоанна Крестителя, в память о которых также установлены праздника.

Что нельзя делать в день Усекновения

В этот день нужно соблюдать строгий пост в знак скорби христиан о насильственной смерти великого пророка. Между тем есть ряд запретов, а именно:

не принято подавать на стол продукты круглой формы: хлеб, капусту, арбуз, дыню, помидоры и яблоки. Их нельзя резать, ведь они ассоциируются с формой головы;

не допускаются танцы и шумные празднования;

хозяйкам запрещено шить и вязать;

не рекомендуется стричься и даже причесываться;

нельзя никому одалживать деньги и вообще что-нибудь отдавать из дома.

Приметы и поверья на 11 сентября

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Если в этот день журавли отправятся на юг, то зима будет ранней.

Лебедь в небе - к быстрому снегу, а гусь - к дождю.

Дождь с грозой в день Усекновения главы Иоанна Предтечи - осень будет теплой.

Если 11 сентября на пути встретилась белая собака, следует ожидать быстрого финансового благополучия и удачи. При этом встречное животное нужно накормить или угостить чем-то.

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Автор: Алина Вишневская