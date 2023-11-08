Михайлов день 2023 отмечается в новую дату - 8 ноября. Мы собрали красивые поздравления.

8 ноября православные верующие отмечают Собор архистратига Михаила, а мужчины с этим именем принимают поздравления с Днем ангела. Ранее мы поздравляли с Днем Михаила 21 ноября, но с переходом ПЦУ на новый церковный календарь дата праздника сместилась на 13 дней. В Михайлов день можно помолиться главе Божьего войска в церкви или дома.

Кого поздравить с праздником архангела Михаила

Архангел Михаил - это глава священного Небесного войска, который считается самым сильным и грозным воином Господним. Он прославился своей отвагой, справедливостью и борьбой со злом. Эти качества также присущи военным ВСУ, поэтому в День архангела Михаила можно поздравить украинских защитников.

Есть ещё одна причина, которая связывает День Михаила 2023 с Украиной. Архангел Михаил изображен на флаге и гербе Киева, а также в форме статуи установлен на монументе Майдана Независимости. Архистратиг считается небесным покровителем украинской столицы.

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Молитва архангела Михаилу за воина

В День святого Михаила можно прочесть молитву архангелу с просьбой защитить воина от опасности на поле боя. Молиться можно как за конкретного военного, так и за всех украинских защитников.

Господи Боже Велики! Пошли, Господи, Архангела Твоего Михаила на помощь рабу Твоему (имя) для защиты от врагов видимых и невидимых. О, Господень Михаиле Архангеле, демонов сокрушитель: запрети всем врагам бороться с (имя), сокруши их своей силой и суди по законам Божьего Войска.

О, Господень Великий Архангеле Михаиле, военачальник Сил Небесных! Будь помощником рабу Божьему (имя) во всех обидах, скорбях и печалях, поделись с ним своей отвагой и воинской мудростью. Прости ему все грехи и услышь его молитвы. Избавь его от всякого страха и помоги выполнить свой священный долг перед украинской Родиной. Во имя Михаила архистратига, Пресвятой Богородицы, всех святых апостолов и мучеников, святителей и всех святых Небесных сил. Аминь.

С днем архангела Михаила 2023 - поздравления и картинки

Пусть День святого Михаила

Наполнит жизнь твою добром,

Чтоб в ней гармония царила,

Пускай уютным будет дом,

Пусть в нем огонь любви горит

И придает душевных сил!

Пускай здоровьичко хранит

Всегда Архангел Михаил!

***

В этот праздник, День Михайлов,

Пожелать тебе хочу,

Чтоб поменьше в своей жизни

Обращался ты к врачу.

Пусть тебя твой светлый Ангел

От забот убережёт.

И с добром своей рукою

Все напасти отведёт.

***

В Михайлов день вас поздравляю!

Шлю пожелания добра,

Пусть Михаил подарит силу,

Поток здоровья и тепла.

С молитвой чистой обратитесь,

Просите сердцем и душой.

Святой подарит пусть смирение,

Терпенье, силу и покой.

***

Сегодня праздник православный,

Зовется он Михайлов день,

Он светлый, чистый, очень славный,

Да не найдет на небо тень,

Чтоб мы могли повеселиться,

Коль уж работать нам нельзя,

Пусть только лучшее случится

В сей светлый праздник ноября!

***

Не за горами День Михайлов,

Уж везде и снег, и лед.

Принесет тебе пусть счастья

Целый самолет!

Веселись со всеми вместе,

Не грусти, тревог не знай,

Позабудь про все проблемы,

Праздник отмечай!

***

Пускай Архангел Михаил всегда бережет тебя и посылает тебе лучи добра и любви! Пусть этот день будет невероятно удачным для тебя! Желаю, чтобы в твоей душе царили гармония, спокойствие и счастье!

***

С небесным покровителем Архангелом Михаилом дай вам Бог многолетия, праведного труда, всегда быть честными в словах, поступках и помыслах! Пускай беда вас не знает, горе от вас бежит. И пусть путеводная звезда всегда освещает дорогу вашей жизни!

***

Поздравляю с одним из самых чистых и святых праздников — Михайловым днем. Пусть этот день вознесет радость, смирение, спокойствие и благость высоко и окутает ими весь мир. Пусть помыслы и поступки будут чисты, как родниковая вода, а любовь и принятие воцарится в сердце каждого.

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Желаем в светлый праздник, Михайлов день, чтоб Михаил хранил и оберегал наши семьи, чтоб чудес на белом свете свершалось значительно больше, а неурядицы и проблемы улетели прочь.

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Поздравляем всех с праздником! Желаем в Михайлов день ясного неба и солнышка в душе. Тёплых, доверчивых отношений в семье. Дарите радость друг другу и праздничное настроение. Много вам счастливых и мирных дней!

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