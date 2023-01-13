В канун Старого Нового года, 13 января, мы отмечаем Щедрый вечер - он же богатый Святвечер, Маланка, Васильев вечер. По давней традиции в это время за праздничным столом собиралась вся семья. На Щедрый вечер хозяйки готовили к столу лучшие блюда и обязательно богатую кутью. Молодежь традиционно наряжалась и от дома к дому водила козу - Маланку. Вместе с козой щедровали и поздравляли всех с праздником - желали благополучия, счастья и здоровья в Новом году. Предлагаем и вам поздравить своих родных и близких с Щедрым вечером - стихами, прозой или красивой открыткой.
Ранее мы рассказывали, что приготовить на Щедрый вечер - рецепты сытных украинских блюд.
Поздравления с Щедрым вечером - в прозе и стихах
Щедрый вечер! Славный вечер!
С Новым годом поздравляю,
Вам добра и благодати
Я от всей души желаю.
Пусть живут достаток в доме,
Понимание и любовь,
Счастье пусть не забывает,
К вам заходит вновь и вновь.
***
Щедрый вечер на дворе, пусть и стол ваш будет щедрым! Пусть и сердце будет полно любви и доброты. Желаю мира и благодати, здоровья и неожиданных чудес. Желаю, чтобы Старый Новый год оставил по-старому только то, что дорого и сделал по-новому всё то, что не устраивало раньше.
***
Зажжены украдкой свечи,
Угощенья на столе,
Наступает, значит, вечер
Самый Щедрый на земле.
Не скупись, делись с друзьями
И со всей своей роднёй
Превосходными дарами,
Добротой и теплотой!
Пусть вернётся, словно эхо,
Чувств душевных благодать,
Будет дом твой полон смеха,
Счастьем станет он дышать!
***
Пусть вечер будет щедр и добр, чтобы на весь год хватило эмоций и приятных воспоминаний. Пусть на столе будет все, что пожелает душа, а вокруг лишь те люди, с которыми идешь по жизни рука об руку. С Щедрым вечером!
***
Сегодня Щедрый вечер к нам
Пришел с весельем и добром!
Есть в жизни место чудесам:
Пусть волшебство наполнит дом!
Желаю, чтобы счастья свет
Жизнь ярко озарял всегда,
Здоровья, сил и долгих лет,
И плодотворного труда!
***
Пускай на Щедрый вечер
С теплом придет уют,
Пусть радостные встречи
В дом счастье принесут!
Пусть смехом и везением,
Судьба украсит дни,
Любовью, вдохновением,
Исполнив все мечты!
***
Пусть Щедрый вечер к вам придет
С богатством, смехом и здоровьем,
Уют семейный принесет,
Одарит радостью, любовью!
За щедрым праздничным столом,
Пусть станут явью ожидания,
Большое счастье входит в дом
И исполняются желания!
***
Желаем вам доброй и щедрой зимы,
Огромной любви бесконечной.
Чтоб были вы счастливы, рады, добры,
Милы и богаты, конечно.
Пускай Щедрый Вечер шепнет вам секрет
Успеха во всем, процветания.
Живите в достатке вы сто тысяч лет.
Удачи, добра, понимания.
***
Пусть этот праздник Щедрый Вечер
Вам принесет любовь и счастье.
Подарит радостные встречи,
Заставит чаще улыбаться.
И новый год пусть не скупится
На теплоту, добро, везенье.
Пусть все хорошее случится,
Прекрасным будет настроение.
***
Пусть радость будет бесконечной,
Большой, как снежная лавина.
Пришел сегодня Щедрый Вечер,
День доброты, веселья, мира.
Пусть в вашей жизни приключится
Большое счастье, неземное.
Улыбка ваша пусть лучится,
Мир украшая теплотою.