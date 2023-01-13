Что пожелать на Щедрый вечер родным и близким - подскажет УНИАН.

В канун Старого Нового года, 13 января, мы отмечаем Щедрый вечер - он же богатый Святвечер, Маланка, Васильев вечер. По давней традиции в это время за праздничным столом собиралась вся семья. На Щедрый вечер хозяйки готовили к столу лучшие блюда и обязательно богатую кутью. Молодежь традиционно наряжалась и от дома к дому водила козу - Маланку. Вместе с козой щедровали и поздравляли всех с праздником - желали благополучия, счастья и здоровья в Новом году. Предлагаем и вам поздравить своих родных и близких с Щедрым вечером - стихами, прозой или красивой открыткой.

Ранее мы рассказывали, что приготовить на Щедрый вечер - рецепты сытных украинских блюд.

Поздравления с Щедрым вечером - в прозе и стихах

Щедрый вечер! Славный вечер!

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С Новым годом поздравляю,

Вам добра и благодати

Я от всей души желаю.

Пусть живут достаток в доме,

Понимание и любовь,

Счастье пусть не забывает,

К вам заходит вновь и вновь.

***

Щедрый вечер на дворе, пусть и стол ваш будет щедрым! Пусть и сердце будет полно любви и доброты. Желаю мира и благодати, здоровья и неожиданных чудес. Желаю, чтобы Старый Новый год оставил по-старому только то, что дорого и сделал по-новому всё то, что не устраивало раньше.

***

Зажжены украдкой свечи,

Угощенья на столе,

Наступает, значит, вечер

Самый Щедрый на земле.

Не скупись, делись с друзьями

И со всей своей роднёй

Превосходными дарами,

Добротой и теплотой!

Пусть вернётся, словно эхо,

Чувств душевных благодать,

Будет дом твой полон смеха,

Счастьем станет он дышать!

***

Пусть вечер будет щедр и добр, чтобы на весь год хватило эмоций и приятных воспоминаний. Пусть на столе будет все, что пожелает душа, а вокруг лишь те люди, с которыми идешь по жизни рука об руку. С Щедрым вечером!

***

Сегодня Щедрый вечер к нам

Пришел с весельем и добром!

Есть в жизни место чудесам:

Пусть волшебство наполнит дом!

Желаю, чтобы счастья свет

Жизнь ярко озарял всегда,

Здоровья, сил и долгих лет,

И плодотворного труда!

***

Пускай на Щедрый вечер

С теплом придет уют,

Пусть радостные встречи

В дом счастье принесут!

Пусть смехом и везением,

Судьба украсит дни,

Любовью, вдохновением,

Исполнив все мечты!

***

Пусть Щедрый вечер к вам придет

С богатством, смехом и здоровьем,

Уют семейный принесет,

Одарит радостью, любовью!

За щедрым праздничным столом,

Пусть станут явью ожидания,

Большое счастье входит в дом

И исполняются желания!

***

Желаем вам доброй и щедрой зимы,

Огромной любви бесконечной.

Чтоб были вы счастливы, рады, добры,

Милы и богаты, конечно.

Пускай Щедрый Вечер шепнет вам секрет

Успеха во всем, процветания.

Живите в достатке вы сто тысяч лет.

Удачи, добра, понимания.

***

Пусть этот праздник Щедрый Вечер

Вам принесет любовь и счастье.

Подарит радостные встречи,

Заставит чаще улыбаться.

И новый год пусть не скупится

На теплоту, добро, везенье.

Пусть все хорошее случится,

Прекрасным будет настроение.

***

Пусть радость будет бесконечной,

Большой, как снежная лавина.

Пришел сегодня Щедрый Вечер,

День доброты, веселья, мира.

Пусть в вашей жизни приключится

Большое счастье, неземное.

Улыбка ваша пусть лучится,

Мир украшая теплотою.

Поздравления с Щедрым вечером - картинки

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