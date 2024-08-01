Медовый Спас 2024 наступает 1 августа. Ранее праздник отмечался 14 числа, но после перехода ПЦУ на новый календарь дата сместилась. Маковей, Медовый или Первый Спас - всё это названия древнего и популярного у украинцев праздника. В это торжество в церкви освящают мёд, мак, целебные травы и колодезную воду.
Сегодня поздравьте близких и пожелайте счастливого будущего. Мы собрали трогательные пожелания и открытки с Медовым Спасом, которые точно понравятся родным.
Поздравления с Медовым Спасом в стихах, прозе и картинках
На дворе Медовый Спас,
Поздравляем дружно вас,
Пусть сладка судьба, как мед,
Благодать в душе живет!
С Первым Спасом всех вокруг,
Пусть излечится недуг,
А священная водица
Поможет счастью возродиться!
***
Наступил Медовый Спас,
Много мёда он припас!
Всем желаю жизни сладкой,
Здоровья, успехов, достатка!
Господь пусть вас благословит
И души счастьем одарит.
Пусть волшебный райский мёд
Людям счастье принесёт.
***
Жизни сладкой, словно мед,
В этот день тебе желаю.
Пусть во всём тебе везет,
Пусть добру не будет края.
Наступил Медовый спас.
Кушай сладость полной ложкой!
И пусть дарит жизнь сейчас
Только к радости дорожки!
***
На дворе Медовый Спас,
И игриво светит солнце.
Божьей милости запас
На тебя пускай прольётся.
Станет жизнь твоя сладка,
Как большая ложка мёда,
Счастье чтоб держать в руках
И бодрей быть год от года.
***
Первый медовый Спас -
Я поздравляю вас!
Пусть будет жизнь, как мёд,
Пусть позитив несёт.
Пусть будет полным стол -
Это подарки пчёл.
Мира, любви в ваш дом,
Счастье живёт пусть в нём!
***
Сладким янтарем струится мед
В теплой чаше солнечного лета,
К нам Медовый Спас уже идет
В ореоле праздничного света!
Пусть же светлый Спас тебя спасет
От ветров судьбы и непогоды,
Август пусть в ладонях принесет
Щедрый дар от матушки-природы!
***
Сладким запахом медовым
Нас встречает первый Спас.
Счастье в дом несёт он снова,
Мир и радость он всем даст!
Пусть же с этого мгновенья
В душу благодать сойдёт,
В сердце хлынет вдохновенье,
А печаль и хворь уйдёт!
***
Первый Спас - Медовый Спас,
Праздник лета, меда, солнца!
Вкусных сладостей запас,
Всем сегодня раздается!
Солнечным подарком ты
Рад сегодня угощаться,
Всем медовой доброты,
Всем беспечности и счастья!
***
Поздравляю с Медовым Спасом и от всей души желаю крепкого здоровья, добротной жизни и сладкой любви. Пусть Господь отводит от тебя и беды, и недуги, пусть каждый день дарит медовую радость и усладу!
***
С Медовым Спасом! Желаю мира в семье, удачи и напутственных слов, которые будут звучать в нужное время. Пусть хранит Господь Вас и всех близких. Добра и мира, любви и взаимопонимания, объятий и теплых признаний!
***
Вот и пришел день Медового Спаса! Поздравляю и желаю, чтобы жизнь была сладка, словно мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя. Пусть сердце согревает любовь, пусть не знает душа ничего плохого. И пусть сегодня Медовый Спас сделает счастливым тебя и твою семью!
***
Поздравляю с Медовым Спасом и желаю, чтобы к тебе, будто к мёду, прилипало лишь счастье и благо, чтобы Бог всегда был с тобой и оберегал твою семью от всех бед. Пусть в твоей душе светит яркое солнышко, пусть твоё сердце от любой печали спасается любовью и надеждой.
***
Поздравляю с Медовым Спасом! Пусть не заканчиваются твои запасы любви и счастья, солнца и радости. Пусть будет тепло на душе и в доме. Пускай аромат яблок и меда наполняет сердце благостью. Медовой тебе сладости в отношениях!