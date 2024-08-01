1 августа поздравьте родных с Медовым Спасом по новому стилю.

Медовый Спас 2024 наступает 1 августа. Ранее праздник отмечался 14 числа, но после перехода ПЦУ на новый календарь дата сместилась. Маковей, Медовый или Первый Спас - всё это названия древнего и популярного у украинцев праздника. В это торжество в церкви освящают мёд, мак, целебные травы и колодезную воду.

Сегодня поздравьте близких и пожелайте счастливого будущего. Мы собрали трогательные пожелания и открытки с Медовым Спасом, которые точно понравятся родным.

Поздравления с Медовым Спасом в стихах, прозе и картинках

На дворе Медовый Спас,

Видео дня

Поздравляем дружно вас,

Пусть сладка судьба, как мед,

Благодать в душе живет!

С Первым Спасом всех вокруг,

Пусть излечится недуг,

А священная водица

Поможет счастью возродиться!

***

Наступил Медовый Спас,

Много мёда он припас!

Всем желаю жизни сладкой,

Здоровья, успехов, достатка!

Господь пусть вас благословит

И души счастьем одарит.

Пусть волшебный райский мёд

Людям счастье принесёт.

***

Жизни сладкой, словно мед,

В этот день тебе желаю.

Пусть во всём тебе везет,

Пусть добру не будет края.

Наступил Медовый спас.

Кушай сладость полной ложкой!

И пусть дарит жизнь сейчас

Только к радости дорожки!

***

На дворе Медовый Спас,

И игриво светит солнце.

Божьей милости запас

На тебя пускай прольётся.

Станет жизнь твоя сладка,

Как большая ложка мёда,

Счастье чтоб держать в руках

И бодрей быть год от года.

***

Первый медовый Спас -

Я поздравляю вас!

Пусть будет жизнь, как мёд,

Пусть позитив несёт.

Пусть будет полным стол -

Это подарки пчёл.

Мира, любви в ваш дом,

Счастье живёт пусть в нём!

***

Сладким янтарем струится мед

В теплой чаше солнечного лета,

К нам Медовый Спас уже идет

В ореоле праздничного света!

Пусть же светлый Спас тебя спасет

От ветров судьбы и непогоды,

Август пусть в ладонях принесет

Щедрый дар от матушки-природы!

***

Сладким запахом медовым

Нас встречает первый Спас.

Счастье в дом несёт он снова,

Мир и радость он всем даст!

Пусть же с этого мгновенья

В душу благодать сойдёт,

В сердце хлынет вдохновенье,

А печаль и хворь уйдёт!

***

Первый Спас - Медовый Спас,

Праздник лета, меда, солнца!

Вкусных сладостей запас,

Всем сегодня раздается!

Солнечным подарком ты

Рад сегодня угощаться,

Всем медовой доброты,

Всем беспечности и счастья!

***

Поздравляю с Медовым Спасом и от всей души желаю крепкого здоровья, добротной жизни и сладкой любви. Пусть Господь отводит от тебя и беды, и недуги, пусть каждый день дарит медовую радость и усладу!

***

С Медовым Спасом! Желаю мира в семье, удачи и напутственных слов, которые будут звучать в нужное время. Пусть хранит Господь Вас и всех близких. Добра и мира, любви и взаимопонимания, объятий и теплых признаний!

***

Вот и пришел день Медового Спаса! Поздравляю и желаю, чтобы жизнь была сладка, словно мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя. Пусть сердце согревает любовь, пусть не знает душа ничего плохого. И пусть сегодня Медовый Спас сделает счастливым тебя и твою семью!

***

Поздравляю с Медовым Спасом и желаю, чтобы к тебе, будто к мёду, прилипало лишь счастье и благо, чтобы Бог всегда был с тобой и оберегал твою семью от всех бед. Пусть в твоей душе светит яркое солнышко, пусть твоё сердце от любой печали спасается любовью и надеждой.

***

Поздравляю с Медовым Спасом! Пусть не заканчиваются твои запасы любви и счастья, солнца и радости. Пусть будет тепло на душе и в доме. Пускай аромат яблок и меда наполняет сердце благостью. Медовой тебе сладости в отношениях!

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