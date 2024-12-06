В День ВСУ благодарим всех героев, которые встали на защиту Родины.

День Вооруженных сил Украины - один из важнейших праздников в году во время войны. Сегодня мы чествуем всех воинов, которые защищают независимость нашей Родины, а также чтим память погибших героев.

В День ВСУ 2024 поздравьте знакомых и близких бойцов, ветеранов, военных медиков и всех, кто имеет отношение к Вооруженным силам. Также хорошим способом отметить этот день будет пожертвование для украинской армии.

Когда День Вооруженных сил Украины

На официальном уровне мы отмечаем День Вооруженных сил Украины 6 декабря в честь события 1991 года, когда Верховная Рада приняла закон "Про Вооруженные силы", а военные впервые принесли присягу независимому государству.

Видео дня

Также дата 6 декабря связана с одним знаковым для истории происшествием - в 1919 году в эту дату был совершен успешный поход партизан УНР в тыл Красной Армии.

День ВСУ - поздравления и открытки

С Днем ВСУ, наши герои! Желаем как можно быстрее вернуться к своим семьям после победы в войне, быть уважаемыми в обществе и никогда не знать горя! Слава Украине и слава всем Героям!

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Поздравляем всех украинских военных. Вы наши защитники, наша гордость, лучшие из лучших. Примите наши поздравления крепкого здоровья, безопасной службы и скорейшей победы!

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Поздравляю с Днем ВСУ и желаю безопасной и эффективной службы, понимающего начальства и надежных побратимов, заботливых близких и достойного отношения от государства. Спасибо за службу!

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Мужество, честь, сила и отвага - только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы встать на защиту своей Родины, не теряя ни минуты. В праздничный день мы желаем вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.

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Поздравляю с Днем ВСУ! Желаю крепкого здоровья, счастья тебе и твои родным, финансового благополучия и мирного неба.

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