Сегодня отмечается праздник двух первоверховных апостолов.

Сегодня православные верующие отмечают большой христианский праздник День Петра и Павла. Этих христианских святых называют первоверховными апостолами. Они проповедовали христианство среди народа и были казнены в один день во времена гонений на верующих. В этот день также заканчивается Петров пост и снимаются пищевые ограничения.

Поздравления с Днем Петра и Павла

С Днем Петра и Павла поздравляю,

Радости и веры всем желаю,

Крепкого здоровья, настроения,

И простых желаний исполнения.

Пусть прибудет в сердце вашем истина,

Помыслы и речи будут чистыми,

К ближнему любовь и уважение

И от зла души освобождения!

***

В Петров день утром помолись,

Чтобы радость пришла в твою жизнь.

Пусть огонь любви в сердце горит,

И душа надежду с верой сохранит.

***

Пусть Петр и Павел наполнят твой дом

Светом, счастьем, любовью и добром.

Пусть их сила тебя хранит

И станет оберегом от обид.

***

Пусть в День Павла и Петра

Пошлет Бог благословение,

Счастья, радости побольше и добра,

И в жизни пусть наступит теплая пора!

***

С днем Петра и Павла, христиане—братья!

Чудо пусть наступит в дивный этот день.

Стороной сердца пусть обойдут ненастья,

Пусть их не накроет зла и боли тень.

В храме и в семье пусть воцарится радость,

Чтоб моментам счастья не было числа.

Летних дней чудесных красота и сладость

Вдохновляет нас пускай на добрые дела.

С Петром И Павлом поздравляю!

Лучистых дней тебе желаю!

Пусть с ними радость в дом придёт,

Любовь и радость принесёт!

Апостолы пускай святые

Подарят слитки золотые

С здоровьем, радостью, добром!

Пускай успех приходит в дом!

***

В это один из самых значимых религиозных праздников христиане ежегодно чествуют память святых апостолов Петра и Павла, которые сделали весомый вклад в развитие христианства. Пусть каждый из нас не забывает: даже земной жизнью мы можем служить Господу. С праздником!

***

Поздравляем с величественным и престольным праздником Петра и Павла. Желаем божьей опеки и добра в ваших семьях, пусть Ваше слово серебряными колоколами будит в людях желание жить по Заповедям Божьим, быть милосердными и любить ближнего своего, как того требует сын Божий!

***

От души поздравляю тебя с Днем Петра и Павла, милый друг! Пусть на тебя снизойдет Божья благодать и радость, пусть всегда тебя любят ближние, а ты — их. Поздравляю!

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Поздравляю со светлым днем Петра и Павла! Пусть твоя жизнь наполняется радостью и благодатью, счастьем и крепким здоровьем. Прими мои поздравления и будь всегда счастливей всех!

Картинки с Днем Петра и Павла 2021

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Автор: Екатерина Пулатова