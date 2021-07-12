Сегодня православные верующие отмечают большой христианский праздник День Петра и Павла. Этих христианских святых называют первоверховными апостолами. Они проповедовали христианство среди народа и были казнены в один день во времена гонений на верующих. В этот день также заканчивается Петров пост и снимаются пищевые ограничения.
Поздравления с Днем Петра и Павла
С Днем Петра и Павла поздравляю,
Радости и веры всем желаю,
Крепкого здоровья, настроения,
И простых желаний исполнения.
Пусть прибудет в сердце вашем истина,
Помыслы и речи будут чистыми,
К ближнему любовь и уважение
И от зла души освобождения!
***
В Петров день утром помолись,
Чтобы радость пришла в твою жизнь.
Пусть огонь любви в сердце горит,
И душа надежду с верой сохранит.
***
Пусть Петр и Павел наполнят твой дом
Светом, счастьем, любовью и добром.
Пусть их сила тебя хранит
И станет оберегом от обид.
***
Пусть в День Павла и Петра
Пошлет Бог благословение,
Счастья, радости побольше и добра,
И в жизни пусть наступит теплая пора!
***
С днем Петра и Павла, христиане—братья!
Чудо пусть наступит в дивный этот день.
Стороной сердца пусть обойдут ненастья,
Пусть их не накроет зла и боли тень.
В храме и в семье пусть воцарится радость,
Чтоб моментам счастья не было числа.
Летних дней чудесных красота и сладость
Вдохновляет нас пускай на добрые дела.
С Петром И Павлом поздравляю!
Лучистых дней тебе желаю!
Пусть с ними радость в дом придёт,
Любовь и радость принесёт!
Апостолы пускай святые
Подарят слитки золотые
С здоровьем, радостью, добром!
Пускай успех приходит в дом!
***
В это один из самых значимых религиозных праздников христиане ежегодно чествуют память святых апостолов Петра и Павла, которые сделали весомый вклад в развитие христианства. Пусть каждый из нас не забывает: даже земной жизнью мы можем служить Господу. С праздником!
***
Поздравляем с величественным и престольным праздником Петра и Павла. Желаем божьей опеки и добра в ваших семьях, пусть Ваше слово серебряными колоколами будит в людях желание жить по Заповедям Божьим, быть милосердными и любить ближнего своего, как того требует сын Божий!
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От души поздравляю тебя с Днем Петра и Павла, милый друг! Пусть на тебя снизойдет Божья благодать и радость, пусть всегда тебя любят ближние, а ты — их. Поздравляю!
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Поздравляю со светлым днем Петра и Павла! Пусть твоя жизнь наполняется радостью и благодатью, счастьем и крепким здоровьем. Прими мои поздравления и будь всегда счастливей всех!
Картинки с Днем Петра и Павла 2021
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