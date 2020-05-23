День морской пехоты Украины: история и особенности праздника
Украинские морские пехотинцы сегодня отмечают свой профессиональный праздник. УНИАН предлагает ознакомиться с его историей, традициями и лучшими вариантами для поздравления морпехов.
День морской пехоты Украины: дата праздника
Отмечают его ежегодно 23 мая. До 2018 года празднование проходило 16 ноября.
Новая дата связана с годовщиной указа гетмана Скоропадского по Морскому ведомству "О начале формирования бригады морской пехоты в составе трех полков для несения службы". С 2018 года морпехи Украины отмечают профессиональный праздник именно в мае.
Кто такие морские пехотинцы
Морская пехота входит в состав Вооруженных сил Украины как отдельный род войск. Он представляет собой передовые соединения высадки, которые действуют в составе тактических и оперативно-тактических десантов. Также морпехи обороняют пункты базирования ВМС, острова, побережья, порты, аэродромы и другие стратегические объекты.
Подчиняется морская пехота Командованию войск береговой охраны ВСУ и входит в состав объединенных сил быстрого реагирования.
С 2018 года морскую пехоту Украины возглавляет генерал-лейтенант Юрий Содоль. Командование морпехов базируется в Николаеве.
Поздравления с Днем морской пехоты
Смотреть видео: морские пехотинцы отмечают профессиональный праздник
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