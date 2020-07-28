С днем ангела Владимира: лучшие поздравления в стихах, картинках и открытках
После того, как 24 июля чтили память первой христианке на Руси – святой княгини Ольги, 28 июля православные вспоминают великие деяния равноапостольного князя Владимира и чтят его светлую память.
Сегодня мужчин с именем Владимир поздравляют с праздником, а мы собрали лучшие поздравления в стихах, картинках и открытках.
Поздравления с Днем Владимира в стихах
Святой Владимир — твой защитник
Пусть укажет тебе путь.
На мир, отбросив все сомненья,
Позволит с радостью взглянуть.
Пусть дарит этот день надежду,
Радость, исполнение мечты.
Лучше станет жизнь, чем прежде.
Пусть все будет, как захочешь ты.
***
В День Владимира Святого,
Я хочу поздравить вас.
Пусть небесный покровитель,
Не оставит вас на час.
Дарит мир, здоровье, радость,
Бережет от бед, обид.
И поток энергий светлых,
Будет пусть для вас открыт.
***
Гордость в имени Владимир,
Власть над миром и судьбой.
Будешь радостным, любимым,
Ангелок рядом с тобой!
Пусть подарит он успехи,
Тихой мудрости уют!
И здоровье будет крепким,
Пусть все горести уйдут.
***
Вова, Вовочка, Владимир,
Будь всегда во всем ты силен!
Пусть судьба любит тебя,
Жизнь преподносит моменты, любя.
Пусть испытания любые, —
Хоть добрые, хоть лихие.
Не заставляют тебя грустить,
Лучше забыть и отпустить.
***
Всех Владимиров сегодня,
Поздравляю от души.
Ведь они как князь Владимир,
Тоже очень хороши!
Пусть всегда везёт им в жизни,
Сбудется чего просили!
Ведь не зря их именины —
В день крещения Руси!
Поздравления с Днем Владимира в картинках и открытках
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