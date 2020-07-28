С днем ангела Владимира: лучшие поздравления в стихах, картинках и открытках

Сегодня, 28 июля, мужчин с именем Владимир поздравляют с праздником.

После того, как 24 июля чтили память первой христианке на Руси – святой княгини Ольги, 28 июля православные вспоминают великие деяния равноапостольного князя Владимира и чтят его светлую память.

Сегодня мужчин с именем Владимир поздравляют с праздником, а мы собрали лучшие поздравления в стихах, картинках и открытках.

Поздравления с Днем Владимира в стихах

Святой Владимир — твой защитник

Пусть укажет тебе путь.

На мир, отбросив все сомненья,

Позволит с радостью взглянуть.

Пусть дарит этот день надежду,

Радость, исполнение мечты.

Лучше станет жизнь, чем прежде.

Пусть все будет, как захочешь ты.

***

В День Владимира Святого,

Я хочу поздравить вас.

Пусть небесный покровитель,

Не оставит вас на час.

Дарит мир, здоровье, радость,

Бережет от бед, обид.

И поток энергий светлых,

Будет пусть для вас открыт.

***

Гордость в имени Владимир,

Власть над миром и судьбой.

Будешь радостным, любимым,

Ангелок рядом с тобой!

Пусть подарит он успехи,

Тихой мудрости уют!

И здоровье будет крепким,

Пусть все горести уйдут.

***

Вова, Вовочка, Владимир,

Будь всегда во всем ты силен!

Пусть судьба любит тебя,

Жизнь преподносит моменты, любя.

Пусть испытания любые, —

Хоть добрые, хоть лихие.

Не заставляют тебя грустить,

Лучше забыть и отпустить.

***

Всех Владимиров сегодня,

Поздравляю от души.

Ведь они как князь Владимир,

Тоже очень хороши!

Пусть всегда везёт им в жизни,

Сбудется чего просили!

Ведь не зря их именины —

В день крещения Руси!

Поздравления с Днем Владимира в картинках и открытках

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