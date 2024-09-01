1 сентября - праздник, посвященный началу учебного года.

Ежегодно, 1 сентября, в Украине отмечают День знаний. В этом году он снова пройдет в условиях войны, а часть украинских школьников и студентов не смогут сесть за парты в родных учебных заведениях. Но, несмотря на это, онлайн или офлайн, новый учебный год начнется - с верой в скорое мирное будущее. Теплые поздравления в прозе и красочные открытки с 1 сентября - в подборке ниже.

1 сентября - День знаний, поздравления в прозе

В День знаний желаю, чтобы хорошее настроение не угасало, мечты сбывались, а учение давалось легко. Пусть учебный год будет наполнен незабываемыми моментами, открытиями и грандиозными успехами!

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Видео дня

Уважаемые учащиеся, педагоги и родители! Поздравляем вас с прекрасным праздником сентября - с Днем знаний. Хотим пожелать Вам успехов в процессе освоения нового, удачи, бодрости и здоровья, настоящей дружбы и радости открытий.

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Поздравляю с Днем знаний! Как бы ни было грустно, что лето закончилось, осень - это всегда начало чего-то нового. Желаю в этом учебном году добиться еще больших успехов, чем в прошлом! Пусть каждый день будет наполнен новыми знаниями, интересными встречами и множеством творческих идей.

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С Днем знаний! Желаю набраться терпения, сил, смелости и упорства для новых открытий, для новых побед и достижений, для новых знаний и стремлений. Желаю весело и легко учиться, а также успевать во всех сферах своей жизнедеятельности. Удачи, хорошего настроения, бодрости и позитива на весь этот учебный год!

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Ох, скоро начнутся эти удивительные родительские собрания: вход - бесплатный, выход - платный. Мамы, с наступающим учебным годом! Терпения вам и удачи!

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С Днем знаний, первоклашка! Пусть первый шаг в мир знаний будет легким и осознанным! Пусть школьная пора стала замечательным временем в жизни! Увлекательных уроков, верных друзей, прекрасных учителей!

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С Днем знаний, уважаемые наши учителя! Желаем вам весёлого и увлекательного учебного года без громких криков, но с громкими успехами! Пусть каждый день для вас и для ваших учеников будет плодотворным, насыщенным, интересным и важным. Желаем вам огромного запаса моральных и физических сил, терпения, воодушевления, уверенности, стойкости и доброты!

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День знаний - это хорошо! У родителей дергается глаз, учителя пьют валерьянку, а дети живут свою прекрасную школьную жизнь! С праздником всех. Меньше стресса - больше больше позитива!

С 1 сентября картинки

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Ранее мы публиковали календарь праздников и выходных дней в сентябре 2024.

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