Красивые поздравления с рождением дочери тронут сердца молодых родителей.

Рождение дочки - самый ценной подарок судьбы и самая большая радость в жизни родителей. В этот памятный день матери и отцы принимают особые поздравления от родных и друзей. УНИАН расскажет, как можно трогательно поздравить родителей с рождением дочки, чтобы вызывать у них слезы радости.

Ранее мы публиковали красивые поздравления с днем рождения женщине.

Поздравления с рождением дочери в стихах и прозе

Спешу я от души поздравить вас:

На свет принцесса ваша родилась!

Пускай она здоровенькой растет,

От мамы с папой лучшее возьмет.

Пусть будет умной, доброй и красивой,

И жизнь ее пусть сложится счастливой.

Пусть будет ваша дочка лучшей самой

И радует все время папу с мамой.

***

Поздравляем с прибавлением!

Очень верим, с появлением

Заводной такой девчонки

День ваш каждый станет звонким.

Радости — хоть отбавляй!

А дочурочка пускай

Веселит вас и бодрит,

Очень многим удивит,

Красотулькою пусть будет

...счастья ей пускай прибудет.

Разве есть принцесса краше?

Улыбнитесь, она ваша!

***

Девочка-цветочек в доме родилась,

Жизнь у вас другая нынче началась.

Мало спать придется, уставать порой,

Но зато за дочку вы свою горой!

Пусть здоровой дочка, радостной растет.

Будет умной, милой, движется вперед.

Пусть за ручку держит Бог ее всегда,

Стороной обходят горе и беда!

***

Маленькие ручки, маленькие ножки,

Вот и появилась в вашей жизни крошка —

Чудесная малышка, розовые щёчки.

Я сердечно поздравляю с рождением дочки!

Пусть растёт большая, радостно играя,

Словно солнышко лучистое, сияя,

Не познают глазки боль и грусть!

Здоровья крохе и ангел охранят пусть!

***

Родилась у вас дочурка,

Это праздник для души!

Очень трепетные чувства

Зарождаются в тиши.

Вот она глаза открыла,

Вот рукою повела,

И как будто бы спросила:

"Мама с папой, как дела?"

Вы склонились над кроваткой,

Изучаете черты,

Подмечаете украдкой:

"Это — я, а это — ты".

Дочка — ваше отражение,

Будет так теперь всегда.

Поздравляю с прибавлением,

Будьте счастливы, ура!

***

Вас с дочуркой поздравляем!

Ей здоровьица желаем,

Красоты, любви, добра,

Жизнь чтоб сказкою была!

Пусть растет она счастливой,

Нежной, ласковой, любимой,

Умной девочкой-девчушкой,

Всем на зависть хохотушкой!

***

Сбылись надежды и мечты,

С рожденьем дочки поздравляю!

Сегодня стала мамой ты,

Я от души тебе желаю:

Побольше света и тепла,

Чтоб дочь здоровая росла.

Пусть яркий смех ее звенит,

А Ангел сон всегда хранит.

Пусть не печалится она,

Всегда для всех будет мила.

Пусть ярче солнышка сияет

И всю семью объединяет.

***

Кроха малая в пелёнках —

Это доченька твоя.

С появлением ребёнка

Поздравляю громко я!

Пусть бессонны будут ночи —

Детский крик на всё жильё,

Но полюбишь крепко очень

Продолжение своё!

***

События нет радостней на свете,

Чем появленье маленькой дочурки.

Ведь смысл жизни — это наши дети,

Которых, словно клад, берём на руки!

Родителям я искренне желаю,

Чтобы здоровой кроха подрастала,

И пусть улыбкой день ваш освещает,

Чтоб счастье главной частью сердца стало!

***

Дочка, милая малышка,

Жизнь украсила, как в сказке.

Будешь ты читать ей книжки,

Целовать и в нос, и в пятки!

Радость пусть не утихает

Ни сейчас, ни в днях грядущих,

И дочурка умиляет

Всех богатств вселенной лучше!

***

Поздравляем мы семью

Вашу с прибавлением!

И желаем быть в любви

Вечной без сомнения!

Пусть дочурка ваша будет

И здорова, и мила.

Пусть умнеет год от года

И вас радует всегда.

Пожелаем вам терпения,

Сил, душевной теплоты,

Чтобы воспитать смогли вы

Дочку дивной красоты.

***

Читайте такжеПраздник влюбленных 2022: дата и история Дня святого Валентина, как принято отмечатьПоздравлю с рождением прекрасной доченьки. Пусть она будет самой счастливой, самой любимой, самой лучшей девочкой в мире. Желаю вам добра и благополучия, крепкого здоровья и сил, достатка и вечной любви.

***

Поздравляю с рождением дочурки! Пусть малышка растет здоровой, побольше улыбается и каждый день радует новыми умениями. Желаю, чтобы ночки всегда были спокойными, памперсы — сухими, а родительское терпение — бесконечным.

***

Поздравляю с рождением доченьки! Пусть маленькая принцесса растет здоровой, любознательной, такой замечательной, как ее мама, и мудрой, как папа! Желаем вашей семье большой любви, и пусть детский смех в доме не кончается!

***

Поздравляю с появлением в вашем доме маленького ангелочка! Пускай малышка растет спокойной, здоровой, любознательной. Пусть не беспокоят колики и зубки, а первая детская улыбка будет наградой за родительский труд и бессонные ночи. Пусть маленький розовый пупсик превратится в принцессу и станет гордостью своих родителей!

Поздравления с рождением дочери: открытки и картинки

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