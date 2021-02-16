Красивые открытки и искренние слова помогут вам выразить свои чувства к имениннице.

День рождения - самый радостный и долгожданный праздник в году для многих людей. В этот день все поздравляют именинника и готовят хороший подарок. Чтобы ваше поздравление для девушки было искренним и оригинальным, прикрепите к нему красочную открытку или красивый стих. Так ваше пожелание точно запомнится имениннице.

Поздравления с днем рождения женщине

Поздравляю с днем рождения!

Счастья, радости, добра,

Мира, мудрости, успеха

И домашнего тепла!

Красоты, уюта, ласки,

Слезы никогда не лить,

Жить всё время словно в сказке

И любимой всеми быть.

***

Пусть на душе весна царит

В любое время года,

Щебечут птицы, и стоит

Прекрасная погода.

Пусть люди милые всегда

С тобою рядом будут.

Пусть уважают все тебя

И непременно любят.

Пусть будут радостны мечты,

Успешны достиженья,

Пусть будет счастье там, где ты,

Не только в день рожденья!

Пусть синяя птица в твой дом постучится,

Желаю мечтам и желаниям сбыться.

Для женского счастья ведь много не надо —

Чтоб были родные здоровы и рядом.

Пусть радость тебя каждый день украшает,

А искорки весело в глазках играют.

Ты даришь тепло, ты добро излучаешь,

И этим ты ярче бриллиантов сияешь.

Пусть жизнь наполняется счастьем и светом

И будет любовью всех близких согрета.

Желаю чудесных, волшебных мгновений.

Скажу от души тебе я: «С днем рожденья!»

Желаю просыпаться с настроеньем,

С улыбкой вечерами засыпать.

Пусть будут дни наполнены свеченьем,

Желаю не болеть, не унывать.

Достатка, пониманья, уваженья,

Пусть в доме царствует божественный уют.

Желаю счастья искренне, душевно,

Пусть в сердце нотки радости поют!

В день рожденья твоего

Пожелать хочу всего:

Долгих лет, поменьше бед.

Счастья, радости букет.

Самых преданных друзей,

Полный дом всегда гостей,

Океан большой любви,

Чтоб сбывались все мечты.

Пусть в душе твоей всегда

Будет теплая весна,

Грусть исчезнет навсегда.

С днем рождения тебя!

В жизни важно и здоровье, и счастье,

Чтоб не встречать на дороге ненастье,

Чтобы любимые рядом бывали,

А дома всегда чтобы радости ждали.

Пусть красота не уходит с годами,

Мысли чтоб полнились вечно мечтами,

Жизнь удалась, а любовь на века,

Дорога по жизни была чтоб легка.

Что пожелать еще можно всегда?

Слез чтоб не знали глаза никогда,

Побольше каждый день везения,

Вас поздравляю с днем рождения!

С днем рождения! Пусть в твоем доме всегда царят покой, уют и гармония. Желаю быть счастливой, радоваться жизни, удивляться, наслаждаться каждой минутой, мечтать, всегда иметь верных, надежных друзей и, главное, любить и быть любимой. Оставайся всегда такой же молодой, светлой, доброй, веселой и улыбчивой!

***

Поздравляю прекрасную женщину с днем рождения! Желаю здоровья и вдохновения, любви и внимания, тепла и солнечного настроения, успехов во всём, ярких впечатлений и радуги эмоций! Пусть в Вашей жизни всегда будут цветы и сюрпризы, улыбки и хорошие события, счастье и радость, удача и везение!

***

С днем рождения! Желаю, чтобы все события в жизни и начинания в любом деле были пронизаны любовью, теплом и пониманием близких! Желаю всегда блистать своею красотой и быть наполненной светом и энергией! Благополучия, душевного равновесия, достижения всех поставленных целей и немного везения! И пусть все эти пожелания исполняются на фоне крепкого здоровья!

Поздравления с днем рождения для подруги

Танцуй, гуляй и веселись,

Пусть мимо не проходит жизнь.

В любви купайся, будь собой

И просто следуй за мечтой.

Пусть твой звучит веселый смех,

В делах пусть ждет тебя успех.

Желаю я красивой быть

И ни секунды не грустить!

В твой день рождения и всегда

Пусть обойдет тебя беда.

Достаток, радость и уют

Пускай же в гости заглянут.

***

Читайте такжеЦерковные праздники в феврале: православный календарь на месяцС днем рождения, родная! Будь такой же веселой.

Будь такой же отзывчивой, милой, простой.

И хоть трудно бывает, всё равно улыбайся.

Знай, что я где-то рядом, что всегда я с тобой.

И пусть с каждой секундой сердце будет счастливей,

Пусть глаза никогда не намокнут от слез.

Будь такой же прекрасной и всё время любимой,

А душа пусть живет исполнением грез.

***

Прими, подруга, поздравления с днем рождения.

Огромного счастья желаю тебе,

Здоровья покрепче, мечты исполнения,

Добра и всех благ в твоей долгой судьбе.

Радушием пусть твоя жизнь озарится,

Алмазами пусть засияют глаза.

В сердечко печаль никогда не стучится,

Обходят тебя все тревоги, гроза.

Каждый твой день пускай будет ярким

... я точку не ставлю, еще продолжаю:

Радуют пусть в этот день все подарки,

Успехов тебе в личной жизни желаю.

Поздравления с днем рождения для мамы

Сегодня день особенный —

У мамы день рождения!

Спасибо, моя мамочка,

За ласку и терпение,

За руки твои нежные,

За сердце твое доброе,

Прощающее, верное,

Родное и бездонное.

Желаю тебе радости,

Добра, благополучия.

И помни, моя милая,

Что ты на свете лучшая!

***

В этот день рожденья, мама,

От души благодарю

За заботу и старание,

За любовь и теплоту.

Я тебе желаю счастья,

Жить без бед и без тревог,

Чтоб от горя и ненастья

Ангел твой тебя берег.

Хочу поздравить с днем рождения

Тебя, мамулечка родная.

Желаю радости, веселья,

Улыбок добрых, дорогая.

От счастья пусть глаза искрятся,

Мечты твои осуществятся.

Пусть будет классным настроение.

Моя мамуля, с днем рождения!

Мамуля милая, родная,

Любимая и дорогая!

Желаю жизни долгих лет,

Ни горести не знать, ни бед.

Ты будь счастливой, улыбайся

И каждым мигом наслаждайся,

Здоровьем крепким удивляй,

Про все болезни забывай.

О чём мечтаешь — чтоб сбывалось,

Чего желаешь — исполнялось.

Пусть яркий блеск в глазах твоих

Приносит радость для родных!

Поздравления с днем рождения сестре

С днем рождения поздравляю

Тебя, милая сестра.

В этот день тебе желаю,

Чтоб всё было у тебя:

Красота, здоровье, силы,

Риск, удача и успех.

Чтобы все тебя любили,

Чтоб звучал почаще смех.

Чтобы были в жизни цели,

Чтобы ты достигла их,

Чтоб мечты не заржавели.

Счастья в жизни каждый миг!

Мне очень в жизни повезло

Иметь сестру, как ты, родная.

И в день рождения от души

Тебе сегодня пожелаю

Всегда цвести и быть счастливой.

Не знать болезней никогда,

Чтоб молодость с тобой осталась

Еще на долгие года.

И, как бы жизнь ни повернула,

Пусть будет верным поворот,

Чтоб ты почаще улыбалась,

Тебе улыбка так идет.

***

Дорогая сестра! Я тебя поздравляю

И в твой день рождения хочу пожелать,

Чтоб не было горя и прочих напастей,

Чтоб ты продолжала все так же сиять.

Чтоб солнце лучистое ласково грело,

Чтобы удача была под рукой.

И чтобы здоровье не подводило,

И дома всегда были мир и покой.

Хорошие люди пускай окружают,

Которые любят и ценят тебя.

Мечте — исполнения, счастья без края,

Чтоб не подводила подруга-судьба.

Поздравления с днем рождения коллеге

Пусть глаза от радости сияют,

И любовью полнится душа,

С днем рождения от души Вас поздравляю,

И желаю счастья и добра.

Чтобы жизнь была волшебной сказкой,

И удача за руку вела,

Чтобы страсть была, тепло и ласка,

И была удачною судьба.

Море сил, здоровья, вдохновения,

Никогда по жизни не грустить,

Позитива, смеха, настроения,

Просто верить, наслаждаться, жить!

***

Пусть наступивший день рожденья

Вам дарит лучшие мгновенья!

Пусть только счастья череда

Идет за Вами сквозь года!

Пускай Вам творческий успех

В делах сопутствует во всех,

Пусть будет к Вам судьба щедра —

Любви, здоровья, и добра!

***

Желаю побольше счастливых моментов,

Здоровья, тепла, по карману растрат,

Удачи в любви, утонуть в комплиментах,

Чтоб денег огромных давал банкомат.

И в отпуске дольше на пляже валяться,

Карьерного роста и разных наград,

А главное — светлого женского счастья,

И пусть все невзгоды уйти поспешат.

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Автор: Екатерина Пулатова