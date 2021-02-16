День рождения - самый радостный и долгожданный праздник в году для многих людей. В этот день все поздравляют именинника и готовят хороший подарок. Чтобы ваше поздравление для девушки было искренним и оригинальным, прикрепите к нему красочную открытку или красивый стих. Так ваше пожелание точно запомнится имениннице.
Поздравления с днем рождения женщине
Поздравляю с днем рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить всё время словно в сказке
И любимой всеми быть.
***
Пусть на душе весна царит
В любое время года,
Щебечут птицы, и стоит
Прекрасная погода.
Пусть люди милые всегда
С тобою рядом будут.
Пусть уважают все тебя
И непременно любят.
Пусть будут радостны мечты,
Успешны достиженья,
Пусть будет счастье там, где ты,
Не только в день рожденья!
Пусть синяя птица в твой дом постучится,
Желаю мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья ведь много не надо —
Чтоб были родные здоровы и рядом.
Пусть радость тебя каждый день украшает,
А искорки весело в глазках играют.
Ты даришь тепло, ты добро излучаешь,
И этим ты ярче бриллиантов сияешь.
Пусть жизнь наполняется счастьем и светом
И будет любовью всех близких согрета.
Желаю чудесных, волшебных мгновений.
Скажу от души тебе я: «С днем рожденья!»
Желаю просыпаться с настроеньем,
С улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут дни наполнены свеченьем,
Желаю не болеть, не унывать.
Достатка, пониманья, уваженья,
Пусть в доме царствует божественный уют.
Желаю счастья искренне, душевно,
Пусть в сердце нотки радости поют!
В день рожденья твоего
Пожелать хочу всего:
Долгих лет, поменьше бед.
Счастья, радости букет.
Самых преданных друзей,
Полный дом всегда гостей,
Океан большой любви,
Чтоб сбывались все мечты.
Пусть в душе твоей всегда
Будет теплая весна,
Грусть исчезнет навсегда.
С днем рождения тебя!
В жизни важно и здоровье, и счастье,
Чтоб не встречать на дороге ненастье,
Чтобы любимые рядом бывали,
А дома всегда чтобы радости ждали.
Пусть красота не уходит с годами,
Мысли чтоб полнились вечно мечтами,
Жизнь удалась, а любовь на века,
Дорога по жизни была чтоб легка.
Что пожелать еще можно всегда?
Слез чтоб не знали глаза никогда,
Побольше каждый день везения,
Вас поздравляю с днем рождения!
С днем рождения! Пусть в твоем доме всегда царят покой, уют и гармония. Желаю быть счастливой, радоваться жизни, удивляться, наслаждаться каждой минутой, мечтать, всегда иметь верных, надежных друзей и, главное, любить и быть любимой. Оставайся всегда такой же молодой, светлой, доброй, веселой и улыбчивой!
***
Поздравляю прекрасную женщину с днем рождения! Желаю здоровья и вдохновения, любви и внимания, тепла и солнечного настроения, успехов во всём, ярких впечатлений и радуги эмоций! Пусть в Вашей жизни всегда будут цветы и сюрпризы, улыбки и хорошие события, счастье и радость, удача и везение!
***
С днем рождения! Желаю, чтобы все события в жизни и начинания в любом деле были пронизаны любовью, теплом и пониманием близких! Желаю всегда блистать своею красотой и быть наполненной светом и энергией! Благополучия, душевного равновесия, достижения всех поставленных целей и немного везения! И пусть все эти пожелания исполняются на фоне крепкого здоровья!
Поздравления с днем рождения для подруги
Танцуй, гуляй и веселись,
Пусть мимо не проходит жизнь.
В любви купайся, будь собой
И просто следуй за мечтой.
Пусть твой звучит веселый смех,
В делах пусть ждет тебя успех.
Желаю я красивой быть
И ни секунды не грустить!
В твой день рождения и всегда
Пусть обойдет тебя беда.
Достаток, радость и уют
Пускай же в гости заглянут.
***
Читайте такжеЦерковные праздники в феврале: православный календарь на месяцС днем рождения, родная! Будь такой же веселой.
Будь такой же отзывчивой, милой, простой.
И хоть трудно бывает, всё равно улыбайся.
Знай, что я где-то рядом, что всегда я с тобой.
И пусть с каждой секундой сердце будет счастливей,
Пусть глаза никогда не намокнут от слез.
Будь такой же прекрасной и всё время любимой,
А душа пусть живет исполнением грез.
***
Прими, подруга, поздравления с днем рождения.
Огромного счастья желаю тебе,
Здоровья покрепче, мечты исполнения,
Добра и всех благ в твоей долгой судьбе.
Радушием пусть твоя жизнь озарится,
Алмазами пусть засияют глаза.
В сердечко печаль никогда не стучится,
Обходят тебя все тревоги, гроза.
Каждый твой день пускай будет ярким
... я точку не ставлю, еще продолжаю:
Радуют пусть в этот день все подарки,
Успехов тебе в личной жизни желаю.
Поздравления с днем рождения для мамы
Сегодня день особенный —
У мамы день рождения!
Спасибо, моя мамочка,
За ласку и терпение,
За руки твои нежные,
За сердце твое доброе,
Прощающее, верное,
Родное и бездонное.
Желаю тебе радости,
Добра, благополучия.
И помни, моя милая,
Что ты на свете лучшая!
***
В этот день рожденья, мама,
От души благодарю
За заботу и старание,
За любовь и теплоту.
Я тебе желаю счастья,
Жить без бед и без тревог,
Чтоб от горя и ненастья
Ангел твой тебя берег.
Хочу поздравить с днем рождения
Тебя, мамулечка родная.
Желаю радости, веселья,
Улыбок добрых, дорогая.
От счастья пусть глаза искрятся,
Мечты твои осуществятся.
Пусть будет классным настроение.
Моя мамуля, с днем рождения!
Мамуля милая, родная,
Любимая и дорогая!
Желаю жизни долгих лет,
Ни горести не знать, ни бед.
Ты будь счастливой, улыбайся
И каждым мигом наслаждайся,
Здоровьем крепким удивляй,
Про все болезни забывай.
О чём мечтаешь — чтоб сбывалось,
Чего желаешь — исполнялось.
Пусть яркий блеск в глазах твоих
Приносит радость для родных!
Поздравления с днем рождения сестре
С днем рождения поздравляю
Тебя, милая сестра.
В этот день тебе желаю,
Чтоб всё было у тебя:
Красота, здоровье, силы,
Риск, удача и успех.
Чтобы все тебя любили,
Чтоб звучал почаще смех.
Чтобы были в жизни цели,
Чтобы ты достигла их,
Чтоб мечты не заржавели.
Счастья в жизни каждый миг!
Мне очень в жизни повезло
Иметь сестру, как ты, родная.
И в день рождения от души
Тебе сегодня пожелаю
Всегда цвести и быть счастливой.
Не знать болезней никогда,
Чтоб молодость с тобой осталась
Еще на долгие года.
И, как бы жизнь ни повернула,
Пусть будет верным поворот,
Чтоб ты почаще улыбалась,
Тебе улыбка так идет.
***
Дорогая сестра! Я тебя поздравляю
И в твой день рождения хочу пожелать,
Чтоб не было горя и прочих напастей,
Чтоб ты продолжала все так же сиять.
Чтоб солнце лучистое ласково грело,
Чтобы удача была под рукой.
И чтобы здоровье не подводило,
И дома всегда были мир и покой.
Хорошие люди пускай окружают,
Которые любят и ценят тебя.
Мечте — исполнения, счастья без края,
Чтоб не подводила подруга-судьба.
Поздравления с днем рождения коллеге
Пусть глаза от радости сияют,
И любовью полнится душа,
С днем рождения от души Вас поздравляю,
И желаю счастья и добра.
Чтобы жизнь была волшебной сказкой,
И удача за руку вела,
Чтобы страсть была, тепло и ласка,
И была удачною судьба.
Море сил, здоровья, вдохновения,
Никогда по жизни не грустить,
Позитива, смеха, настроения,
Просто верить, наслаждаться, жить!
***
Пусть наступивший день рожденья
Вам дарит лучшие мгновенья!
Пусть только счастья череда
Идет за Вами сквозь года!
Пускай Вам творческий успех
В делах сопутствует во всех,
Пусть будет к Вам судьба щедра —
Любви, здоровья, и добра!
***
Желаю побольше счастливых моментов,
Здоровья, тепла, по карману растрат,
Удачи в любви, утонуть в комплиментах,
Чтоб денег огромных давал банкомат.
И в отпуске дольше на пляже валяться,
Карьерного роста и разных наград,
А главное — светлого женского счастья,
И пусть все невзгоды уйти поспешат.
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