День ангела Ивана: поздравления в стихах, прозе и картинках

7 июля все Иваны, Ивановичи и Ивановны отмечают День ангела.

Сегодня, 7 июля, Иваны отмечают День ангела. В эти дни принимают поздравления все Иваны, Ванечки, Ивановичи и Ивановны.

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Имя Иван с дреевнееврейского означает "Бог милостив" или "Благодать Божия". Считается, что имя дарит обладателю добро, удачу и счастье. У Иванов часто бывает порывистый характер. Это увлекающаяся, смелая, натура. В компаниях с ним весело, на работе он ответственный и трудолюбивый.

Взрослого Ивана характеризуют такие черты как нерасторопность, спокойствие и добропорядочность. Работа Ивана такая же неспешная, как и он сам. Ваня очень любит работать руками, но может добиться успеха и в умственном труде. В семейных отношениях Иван - это образцовый муж и замечательный отец.

Поздравления с Днем ангела Ивана

С праздником тебя, Иван!

Радости тебе, успехов.

Будь ты выше всех похвал.

Дам тебе чуть-чуть советов:

Будь веселым и счастливым,

Никогда не унывай.

Всё хорошее от жизни

Для себя ты забирай.

Пусть удача и здоровье

Не подводят никогда.

Пусть невзгоды и печали

Убегают навсегда.

Принимай поздравленья, Иван!

Будь всегда на волне позитива,

Пусть развеется скуки туман,

Будь уверенным, смелым, красивым!

Победи сто невзгод, сто дорог,

Сто вершин покори, не робея,

Чтоб легко подытожить ты смог:

Я такой! Я смогу! Я сумею!

***

Для Ивана поздравления

Соберу я в кучу,

Я желаю, чтоб ты был

Всех на свете круче.

Гордо звался мужиком,

Не сгибал колени

И здоровьем, чтобы мог

Похвастаться отменным.

Вверх чтобы шли твои дела

И росли доходы,

Дни счастливые твои

Складывались в годы.

К целям новым пожелаю

Я тебе стремиться,

Чтобы в жизни своего

Всегда ты смог добиться.

Дорогой наш, милый Ваня,

Ты удачлив и умен.

Без тебя работа встанет,

Ты проворен и силен.

Ты всё можешь и умеешь,

Спорятся дела твои.

Береги семью и деток —

Пусть купаются в любви.

Мы тебе желаем счастья,

Не терять своих друзей

И в карьере продвиженья,

Новых и больших идей!

Какой сегодня день недели?

Года так быстро пролетели,

Как вырос и окреп наш Ваня!

Богатырем он скоро станет!

Мы от души ему желаем

Свободы мысли и фантазий,

И жизнь без горя и нужды,

Быть в окружении красоты —

Жены, детей, друзей, природы,

Пусть радует всегда погода,

И никогда чтобы в ответ —

Не слышал это слово — НЕТ!

Поздравления с Днем Ангела Ивана прозой

Ванечка, я тебя сердечно поздравляю и хочу пожелать радужной жизни, насыщенной яркими моментами, счастливыми событиями, радостными эмоциями, неутомимой деятельностью, великими успехами и настоящим весельем.

***

Дорогой Иван, с праздником! Желаю тебе феерического настроения, грандиозных планов и огромных достижений. Пусть все в твоей жизни будет гладко и спокойно. Пусть тебе повезет с любимой женщиной и с друзьями!

***

Дорогой Иван, сердечно поздравляю и хочу пожелать тебе всегда оставаться Иваном — удалым молодцом! Пусть в этот день судьба напомнит, что удача на твоей стороне, пусть всегда для тебя открыты будут все дороги к большому успеху. Ваня, будь здоров, крепок, бодр, силён, умён, красив, любим и в целом безупречен.

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