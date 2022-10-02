Что такое покровская родительская суббота и как правильно почитать усопших - расскажет УНИАН.

Ежегодно в октябре церковь отмечает Покров Пресвятой Богородицы - один из самых важных христианских праздников. В ближайшую к Покрове субботу христиане отмечается покровская родительская суббота - день поминовения усопших родных и друзей. В этом году Покров празднуют в пятницу 14 октября, а родительская суббота выпадает на 8 октября.

Что делают в покровскую родительскую субботу

В покровскую родительскую субботу принято посещать храм и молиться за души умерших родных и друзей. Уместно также будет сходить на кладбище в этот день и убрать могилы родных.

Изначально покровская родительская суббота была установлена в память о православных воинах, погибших за Родину. Поэтому в этот день также можно помолиться за всех украинских военных, умерших на фронте. Помолиться за упокой их душ поможет молитва за воинов Украины.

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На покровскую родительскую субботу готовят поминальный обед из кутьи и узвара. По народной традиции, за столом оставляют пустые стулья по количеству умерших близких.

Что нельзя делать на покровскую родительскую субботу

Пост в этот день не установлен, поэтому пищевых запретов нет. Однако пить алкоголь в поминальный день не стоит. Особенно строго запрещено пить алкоголь на кладбище - это большой грех и языческий обычай.

в поминальный день не стоит. Особенно строго запрещено пить алкоголь на кладбище - это большой грех и языческий обычай. Нельзя ругаться и сквернословить.

и сквернословить. Нельзя отказывать в помощи людям в этот день.

людям в этот день. Строго запрещено обижать кого-то, мстить , распускать злые сплетни.

, распускать злые сплетни. Запрещено заниматься гаданием и любыми оккультными практиками.

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