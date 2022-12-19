Что можно подарить девушке на Новый год, чтобы она любила вас еще больше - узнайте в материале УНИАН.

Новый год 2023 - событие, которого ждут все украинцы. Причина кроется не только в том, что каждый из нас хочет начать новый жизненный цикл, который, конечно, будет удачнее предыдущего, но и получить от близких знак внимания в виде подарка. УНИАН расскажет, что подарить на Новый год девушке и порадовать ее.

Ранее мы говорили о том, что подарить парню на Новый год 2023, даже если вы ограничены в финансах.

Что подарить любимой девушке на Новый год 2023 - варианты

У каждой представительницы прекрасного пола есть бесконечный список жизненно важных вещей, которые ей всегда и постоянно нужны. Кое-что из этого она может купить себе сама, но всегда приятно, если вместо нее это сделает любимый молодой человек. УНИАН собрал лучшие идеи для подарка и знает, что подарить девушке на Новый год из одежды, гаджетов или косметики.

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Современная техника

Держим пари - ваша девушка точно пользуется смартфоном и социальными сетями. Она постоянно на связи с подругами, для нее важно быть в курсе событий. Уверены, новые наушники, смарт-часы или фитнес-браслет не будут лишними, особенно, если женщина всей вашей жизни активна и старательна в своих делах. Присмотрите ей какой-нибудь нужный и полезный гаджет, упакуйте в красивую обертку, а затем готовьтесь принимать благодарности.

Косметика и уходовые средства

Абсолютно все девушки любят ухаживать за собой - они часами могут выбирать тушь, помаду, гель для душа или любые другие бьюти-товары. Косметики всегда мало, потому что новинки выходят постоянно - были бы средства на их покупку. Подарите своей возлюбленной сертификат на приобретение нужных уходовых средств или просто отведите в магазин - пускай выбирает, чего душа пожелает.

Одежда и обувь

Даже если вам кажется, что у вашей девушки полный шкаф вещей - не сомневайтесь, вам показалось. Проблема "нечего надеть" касается абсолютно всех представительниц прекрасного пола, поэтому если вы подарите своей любимой новый свитер, джинсы, пальто, ботинки или любую другую одежду - поверьте, она будет только рада.

Хобби и творчество

Не сомневаемся, что ваша любимая чем-то в жизни увлекается - читает книги, рисует, путешествует, вышивает крестиком или просто постоянно тискает своего любимого кота. Выбирая подарок на Новый год 2023, отталкивайтесь от информации о ее хобби. Сходите в тематический магазин или покопайтесь в интернете - уверены, что вы сможете подобрать нужный, полезный и трогательный подарок.

Исполнение желаний

На самом деле, это почти идеальный вариант - напрямую спросить у девушки, чего она хочет, и выполнить эту просьбу. Готовьтесь к тому, что вы можете быть не согласны - вдруг ваша любимая попросит щенка, а вы не готовы к такой ответственности? Однако все может сложиться иначе, и желанием будет красивый романтический ужин или поездка в другой город. В любом случае, учитывайте мнение вашей спутницы - тогда точно не прогадаете с подарком.

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