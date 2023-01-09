Народный праздник 9 января известен под названием Степанов день.

Верующие отмечают церковный праздник 9 января в честь христианского мученика Стефана. В эту дату продолжаются Святки, когда принято гадать на свою судьбу и на любовь. При этом важно помнить, что церковь таких ритуалов не одобряет. 9 января для защиты жилья и огорода от нечисти в землю вбивали осиновые колья.

Наши предки считали, что в Степанов день начинается настоящая погодная зима. Нередко 9 января наступало резкое похолодание, которое держалось до февраля.

Наши предки в Степанов день заботились о лошадях. Чтобы кони были здоровы, слушались хозяина и благополучно пережили зиму, им в поилку наливали святую воду. Верили, что это добавит здоровья лошадям.

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9 января издавна считается удачным днем для трудоустройства и решения любых сложных профессиональных задач. В давние времена в эту дату нанимали работников по найму, а в селах нанимали пастухов.

Что нельзя делать 9 января

В этот день строго запрещено выбрасывать хлебные крошки, но можно добавить их в корм для птиц и домашнего скота. Нельзя оставлять огонь без присмотра, поскольку день считается пожароопасным. Ревновать в этот день - дурная примета, которая сулит конфликт со своей второй половиной.

Приметы погоды 9 января

Луна ночью красноватого цвета - к снежному, но теплому январю.

Синички весь день поют - к мягкой зиме и ранней весне.

Снег идет весь день - к хорошему урожаю ягод и грибов в этом году.

Иней на деревьях предвещает хороший урожай зерна.

Если сегодня резко похолодало, то весна будет поздней и холодной.

Утренний туман предвещает потепление.

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