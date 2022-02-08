Народный праздник 8 февраля / фото УНИАН (Андрей Горб)
Христиане отмечают 8 февраля церковный праздник византийского святого Федора Студита. Этот день обычно отмечается сильными морозами и метелью.
По поверьям наших предков, в эту дату покойники спускаются на землю и разыскивают своих родных. Чтобы их успокоить, нужно перед порогом дома рассыпать золу. На Руси в этот день ходили на кладбище и поминали умерших родных.
8 февраля принято готовить гороховую кашу. Такой кашей угощают детей и именинников, чтобы они были здоровы весь год. По гороху также гадают на погоду. Если горошины звонко катятся по железной миске, то будет морозно, но без осадков, а если тихо - будет снег.
Что нельзя делать 8 февраля
- Нельзя подметать и мыть полы.
- Выносить мусор сегодня нельзя - иначе свое счастье вынесешь.
- Крестить ребенка 8 февраля - к несчастью.
Приметы погоды 8 февраля
- Синицы весь день поют - к сильному похолоданию.
- Безоблачный закат сулит метели.
- Бледная луна - к снегопаду, красноватая - к потеплению.