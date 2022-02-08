Народный праздник 8 февраля получил названия Федоров день, Федор Студит, поминальник.

Христиане отмечают 8 февраля церковный праздник византийского святого Федора Студита. Этот день обычно отмечается сильными морозами и метелью.

По поверьям наших предков, в эту дату покойники спускаются на землю и разыскивают своих родных. Чтобы их успокоить, нужно перед порогом дома рассыпать золу. На Руси в этот день ходили на кладбище и поминали умерших родных.

8 февраля принято готовить гороховую кашу. Такой кашей угощают детей и именинников, чтобы они были здоровы весь год. По гороху также гадают на погоду. Если горошины звонко катятся по железной миске, то будет морозно, но без осадков, а если тихо - будет снег.

Что нельзя делать 8 февраля

Нельзя подметать и мыть полы. Выносить мусор сегодня нельзя - иначе свое счастье вынесешь. Крестить ребенка 8 февраля - к несчастью.

Приметы погоды 8 февраля

Синицы весь день поют - к сильному похолоданию.

Безоблачный закат сулит метели.

Бледная луна - к снегопаду, красноватая - к потеплению.

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