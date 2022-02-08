Какой православный праздник 8 февраля отмечают верующие - узнайте в материале УНИАН.

Ксенофонт и Мария жили в V веке, вели благочестивый образ жизни, в таких же традициях воспитали своих детей - Иоанна и Аркадия. Когда сыновья плыли на корабле в другой город, чтобы учиться там, судно попало в шторм. Дети спаслись, но были выброшены на разные берега и каждый из них считал брата умершим.

Иоанн и Аркадий по отдельности поступили в монастыри, каждому из них во сне пришло знание о том, что оба они живы. Такие же сны видели и Мария с Ксенофонтом. Родители решили, что дети их в Иерусалиме и отправились к святым местам в надежде встретить сыновей.

Читайте такжеИменинники 8 февраля: у кого сегодня именины и как назвать ребенкаВ Иерусалиме вся семья встретилась, хотя сначала родители не узнали своих детей, а братья друг друга. Радостные от такой благой вести, Ксенофонт и Мария приказали рабам раздать все имущество господ, а сами поступили в монастыри. Аркадий и Иоанн удалились в пустыню и прославились великими иноческими подвигами.

Также сегодня верующие чтут память монаха Федора Студита. В честь него отмечается народный праздник 8 февраля - Федоров день.

Приметы 8 февраля

день ясный и безветренный - весна будет ранней;

февраль холодный и сухой - август окажется знойным;

кошка часто смотрит в окно - к потеплению;

звуки вокруг чище и слышнее - погода испортится.

Что сегодня нельзя делать

Православная церковь говорит, что 8 февраля нельзя забывать об умерших родственниках, иначе их душа может проникнуть в дом. Для того, чтобы этого не произошло, нужно сходить в храм и поставить свечу за упокой. По той же причине не рекомендуется открывать окна - душа покойника залетит внутрь. Старайтесь не ночевать в квартире одни - нечистая сила может испугать вас.

Что можно делать 8 февраля

Наши предки в этот день поминали умерших - ходили на кладбища, очищали кресты от снега, приносили угощение. Считалось, что в ночь с 7 на 8 февраля во сне можно увидеть покойника. Для этого необходимо было поститься 12 дней до этой даты. Если вам в эту ночь приснился мертвый родственник, хотя вы этого не просили, значит он хочет передать вам какие-то важные сведения - запоминайте свой сон.

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