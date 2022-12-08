Народный праздник 8 декабря известен под названиями Клим Холодный, Климентьев день.

Христиане отмечают церковный праздник 8 декабря в честь апостола от 70-ти Климента. Этому святому молятся об исцелении различных болезней. Этот день женщины посвящали рукоделию и вышивке. Работать садились у окна, поскольку от снежного покрова на улице в доме становилось светлее.

В этот день наши предки пропускали завтрак и работали на голодный желудок. Согласно давнему поверью, любое важное дело 8 декабря нужно делать натощак, чтобы оно прошло успешно.

В давние времена считалось, что животные 8 декабря становятся более агрессивными, чем обычно. Люди, которые жили близко к лесу, старались сегодня не выходить из дома, чтобы не встретить волков.

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Что нельзя делать 8 декабря

В этот день нельзя обижать и злить животных, а также дразнить собак. Сегодня не стоит резать домашнюю птицу. Нельзя пить из серебряной посуды сегодня. Неудачный день для свадьбы и венчания.

Приметы погоды 8 декабря

Если весь день идет снег, то лето будет дождливым.

Если на озерах и реках поверх льда видно воду, то скоро потеплеет и пойдут дожди.

Петухи кричат ранним утром - к скорому потеплению.

Если на земле лежит много снега, то скоро потеплеет.

Южный ветер дует - к скорому снегопаду, западный - к морозной и ясной погоде.

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