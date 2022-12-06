Народный праздник 6 декабря известен под названием Митрофанов день.

Христиане отмечают церковный праздник 6 декабря в честь святителя Григория, епископа Митрофана и святого Амфилохия. В этот день наши предки устраивали гуляния и накрывали богатый стол. На стол обязательно ставили домашнее пиво и постные пироги. Люди отмечали окончательное установление санного пути.

Обувные мастера 6 декабря плели лапти и изготовляли зимние ботинки. Женщины относили новую мужскую обувь знахарям и просили наложить на ботинки приворот. Эту обувь дарили мужчине, которого хотели приворожить.

Наши предки 6 декабря чтили военных и всех, кто причастен к воинской службе. Женщины очень переживали за мужей, которые находились в армии. Чтобы с любимым было всё хорошо и он вернулся домой невредимым, жена заступалась за него перед Богом. В этом поможет молитва за воинов.

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6 декабря продолжались рождественские и новогодние ярмарки. На них покупали сани, теплые шубы и валенки, одежду из шерсти и дрова. В целом день удачен для новых покупок - они будут полезными и пригодятся в хозяйстве.

Что нельзя делать 6 декабря

Если в ночь с 5 на 6 декабря приснился кошмар, то его нельзя никому рассказывать, иначе сон сбудется. Сегодня запрещено пить алкоголь, особенно на улице - велик риск получить обморожение. Не рекомендуется в этот день подметать пол веником.

Приметы погоды 6 декабря

Если сегодня солнца весь день не видно, то скоро наступит ветреная погода.

В этот день солнечно и тепло - июнь будет таким же.

Северный ветер и мокрый снег предвещают ветреную и дождливую погоду в июне.

Низкие облака сегодня предвещают похолодание.

Если на закате небо ярко-красное, то погода будет ясной.

Розовые круги вокруг луны ночью - к сильным морозам.

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