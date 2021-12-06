Какой православный праздник отмечают христиане 6 декабря - читайте на УНИАН.

Святитель Амфилохий был другом Василия Великого и Григория Богослова. В юношестве получил чудесное образование и стал адвокатом. Однажды к нему обратился преступник, который обманул Амфилохия, поэтому тот защищал его на суде, веруя в невинность человека.

Читайте также6 декабря: народный праздник и приметы, что нельзя делатьОбман раскрылся и такой поступок принес Амфилохию массу проблем. Григорий Богослов посоветовал святому удалиться в пустыню, тот так и сделал.

Вскоре его выбрали епископом против желания, но Амфилохий принял эту ношу. Долго боролся за то, чтобы запретить арианам проводить публичные собрания. Скончался святой в 395 году, оставив после себя много сочинений.

Православный праздник 6 декабря - день памяти святителя Григория

Читайте такжеС Днем Александра: картинки, теплые пожелания и стихотворенияГригорий родился на острове Сицилия, в 12 лет стал клириком за свой благочестивый образ жизни. Будучи в Иерусалиме, был положен в диаконы патриархом, после этого уехал в пустыню. В 600-м году стал епископом Акрагантийским.

Два пресвитера, который хотели занять этот пост, оклеветали Григория, обвинив в связи с женщиной, хотя привели ее в дом святого в его отсутствие. Несмотря на то, что женщина была наказана бесами, суд все-таки состоялся. Григорий выгнал сущностей и девушка раскаялась в обмане. Умер Григорий в глубокой старости в конце VI или начале VII века.

Приметы 6 декабря

ясный месяц на небе - зимой будут метели;

луна в розовом кольце - скоро ударят морозы;

облака низко плывут - к похолоданию;

редкие облака - будет ясная, но холодная погода.

Что сегодня нельзя делать

Как и в любой другой церковный праздник, сегодня нельзя злиться, обижаться и конфликтовать. Также церковь запрещает выбрасывать остатки еды - лучше отдать их нищим или животным. Планировать путешествия тоже лучше на другую дату, иначе поездка пройдет неудачно.

Что можно делать 6 декабря

В этот день издавна люди ходили в церковь и молились за свое государство, просили Господа избавить народ от врагов. Также славяне устраивали шумные гуляния, пекли пироги, варили пиво и накрывали пышные столы. Считалось, что 6 декабря - окончательное открытие санного пути, так что, верующие отмечали этот день с размахом.

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Автор: Кристина Кащавцева