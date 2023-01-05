Христиане отмечают церковный праздник 5 января в честь мученика Феодула и преподобного Нифонта.
В этот день наши предки уделяли много внимания здоровью птицы и домашнего скота: осматривали птичник и сарай, утепляли и меняли доски по необходимости, убирали грязь. Курам в корм для крепкого здоровья добавляли сухую траву, костную муку или мел. Святому Феодулу молились для защиты от болезней скота.
В этот день наши предки пекли в печи лепешки из пшеничной или кукурузной муки, и добавляли в корм домашнему скоту. Верили, что это защитит животных от болезней и нечистой силы. Для детей в эту дату пекли печенье в форме птиц и зверей.
Видео дня
Что нельзя делать 5 января
- В этот день нельзя никого бить, иначе бьющий человек сам серьезно заболеет.
- Наши предки считали, что в этот день нельзя укорачивать одежду, иначе можете укоротить свою жизнь.
- Нежелательно в эту дату пользоваться ножницами, ножами, топорами и другими острыми предметами, поскольку день считается травмоопасным.
Приметы погоды 5 января
- Какой день сегодня, таким будет и ноябрь. Если день ясный и теплый, то ноябрь будет солнечным и без морозов. Если же идет мокрый снег и дует ветер, то ноябрь будет ветреным и мокрым.
- Лошадь громко храпит - к снежной буре.
- Если куры себя беспокойно ведут и прячутся в курятник, то скоро будет снежная метель.
- 5 января резко испортилась погода - к морозному и снежному январю.
- Мощный промозглый ветер дует - к ветреному лету.
- Если день солнечный и теплый, то весна будет ранней.