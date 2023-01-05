Народный праздник 5 января известен под названиями Федулов день, Федул Зимний и Нифонт.

Христиане отмечают церковный праздник 5 января в честь мученика Феодула и преподобного Нифонта.

В этот день наши предки уделяли много внимания здоровью птицы и домашнего скота: осматривали птичник и сарай, утепляли и меняли доски по необходимости, убирали грязь. Курам в корм для крепкого здоровья добавляли сухую траву, костную муку или мел. Святому Феодулу молились для защиты от болезней скота.

В этот день наши предки пекли в печи лепешки из пшеничной или кукурузной муки, и добавляли в корм домашнему скоту. Верили, что это защитит животных от болезней и нечистой силы. Для детей в эту дату пекли печенье в форме птиц и зверей.

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Что нельзя делать 5 января

В этот день нельзя никого бить, иначе бьющий человек сам серьезно заболеет. Наши предки считали, что в этот день нельзя укорачивать одежду, иначе можете укоротить свою жизнь. Нежелательно в эту дату пользоваться ножницами, ножами, топорами и другими острыми предметами, поскольку день считается травмоопасным.

Приметы погоды 5 января

Какой день сегодня, таким будет и ноябрь. Если день ясный и теплый, то ноябрь будет солнечным и без морозов. Если же идет мокрый снег и дует ветер, то ноябрь будет ветреным и мокрым.

Лошадь громко храпит - к снежной буре.

Если куры себя беспокойно ведут и прячутся в курятник, то скоро будет снежная метель.

5 января резко испортилась погода - к морозному и снежному январю.

Мощный промозглый ветер дует - к ветреному лету.

Если день солнечный и теплый, то весна будет ранней.

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