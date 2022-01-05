Народный праздник 5 января.имеет названия Федул Зимний и Нифонт, Федулов день.

5 января у христиан - церковный праздник преподобного Нифонта и мученика Феодула. Федула считают повелителем ветров. Часто в эту дату случаются вьюги и метели.

Святого Нифонта считают защитником от злых сил и болезней скота. В этот день особенно заботились о домашних животных. Хозяева выпекали постные лепешки и раздавали животным. По народным приметам, рожденный 5 января человек вырастит хорошим пастухом или фермером.

Что нельзя делать 5 января

Нельзя никого бить, иначе можно заболеть. Нежелательно пользоваться острыми предметами: ножами, вилами и топорами. Нельзя подшивать подол юбки и подворачивать штаны, иначе человек проживет меньше положенного.

Приметы погоды 5 января

Если птицы беспокойно себя ведут, то скоро будет метель.

Сильный ветер – к холодному и дождливому лету.

Ветреный день – к хорошему урожаю.

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