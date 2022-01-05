Народный праздник 5 января / фото УНИАН, Денис Прядко
5 января у христиан - церковный праздник преподобного Нифонта и мученика Феодула. Федула считают повелителем ветров. Часто в эту дату случаются вьюги и метели.
Святого Нифонта считают защитником от злых сил и болезней скота. В этот день особенно заботились о домашних животных. Хозяева выпекали постные лепешки и раздавали животным. По народным приметам, рожденный 5 января человек вырастит хорошим пастухом или фермером.
Что нельзя делать 5 января
- Нельзя никого бить, иначе можно заболеть.
- Нежелательно пользоваться острыми предметами: ножами, вилами и топорами.
- Нельзя подшивать подол юбки и подворачивать штаны, иначе человек проживет меньше положенного.
Приметы погоды 5 января
- Если птицы беспокойно себя ведут, то скоро будет метель.
- Сильный ветер – к холодному и дождливому лету.
- Ветреный день – к хорошему урожаю.