Какой церковный праздник 5 января отмечают верующие - читайте на УНИАН.

Феодул, Саторнин, Евпор, Геласий, Евникиан, Зотик, Помпий, Агафопус, Василид и Еварест жили в III веке при императоре Декии. Он прислал своего тезку, чтобы тот правил в городе и казнил всех христиан. Десять дней мучеников истязали, а 23 декабря казнили мечом. Их мощи позднее были перенесены в Рим.

В честь памяти христиан сегодня отмечается народный праздник 5 января - Феодул Зимний.

Православный праздник 5 января - день памяти преподобного Нифонта

Нифонт был родом из Пафлагонии, учился в Константинополе. В детстве был добрым и смиренным мальчиком, но после стал вести греховную жизнь. Иногда он задумывался об этом, но считал, что изменить что-либо уже нельзя, поэтому продолжал падать. Однажды, встретив своего друга, понял, что нужно стремиться к свету и стал просить прощения у Божией Матери.

Читайте такжеИменины 5 января: кого поздравить с Днем ангела и как назвать ребенка сегодняДева Мария улыбнулась Нифонту с иконы, с тех пор он стал вести благочестивую жизнь. Много времени проводил в постах и молитве, а после того, как исцелился от болезни, причастился Святых Тайн и принял иноческий постриг.

Усилив свои подвиги, Нифонт получил дар от Господа - стал видеть истинный облик людей и знал, что будет с душами после смерти. Будучи пожилым, обрел сан епископа в Констанции на Кипре.

Приметы 5 января

сильный ветер и снег сегодня - к холодам в июле;

куры в курятнике беспокойны - к метели;

кошки ищут теплое место - вскоре ждать холодов;

лошадь храпит - будет снежная буря.

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным поверьям, в этот лучше не пользоваться острыми предметами - есть риск порезаться или уколоться. Женщинам запрещено подшивать одежду, иначе можно укоротить себе жизнь.

Что можно делать 5 января

Феодул Зимний у славян считался покровителем домашнего скота, поэтому хозяева в этот день проверяли хлевы и сараи, кормили животных. По углам в стойлах развешивали чертополох - считалось, что он убережет скотину от вымирания и болезней. Женщины 5 января пекли печенье в форме зверей, заворачивали в ткань и прятали по углам до Рождества - такой ритуал тоже отгоняет нечисть.

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