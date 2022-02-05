Какие народные приметы и традиции действуют в день Агафия полухлебника - узнайте на УНИАН.

Сегодня православные верующие отмечают церковный праздник 5 февраля - день памяти святого Климента и ученика его Агафангела. В народном календаре дата известна, как "Агафий полухлебник".

Произошло это из-за того, что 5 февраля крестьяне проверяли свои остатки хлеба и понимали, хватит ли их до весны. Считалось, что и для людей, и для скотины должна остаться половина запасов, заготовленных осенью. Если получалось меньше - семью мог настигнуть голод.

Читайте такжеИменинники 5 февраля - у кого сегодня День ангела и как назвать ребенкаСлавяне верили, что в этот день святые ходят по земле вслед за ангелами, именно поэтому в дом приглашали странников и путников, угощали их хлебом-солью, чтобы обрести благословение.

Хозяйки 5 февраля пекли пирог с курицей - рецепт которого у каждой женщины был своим. Вся семья должна была съесть хотя бы по кусочку угощения, а остатки отдать скотине. Такой нехитрый ритуал проводили, чтобы семья жила в здравии и достатке.

Народные приметы 5 февраля

В этот день люди особенно пристально следили за птицами. Если куры или гуси купались в снегу, это означало приближение метели. Существовали и другие приметы:

много снега на улице - в этом году будет хороший урожай хлеба;

белки скачут по деревьям - ждать оттепели;

какая погода в первой половине дня - такой она будет и в январе следующего года.

Славяне верили, что человек, рожденный 5 февраля, будет много трудиться в жизни. Проживет ее долго и счастливо, но подвержен болезням, поэтому ему нужен камень-оберег.

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Что нельзя делать 5 февраля

Согласно народным поверьям, в эту дату нельзя смотреть на падающие звезды. Наши предки верили, что человек, который нарушит запрет, навлечет на себя или своих родственников скорую смерть. Скупиться тоже не рекомендуется, иначе вы скоро сами будете нуждаться в тех вещах, которых пожалели для других. Лень 5 февраля приведет к несчастьям и краху во всех значимых для вас сферах жизни.

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