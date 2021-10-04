Какой сегодня праздник 4 октября / фото pixabay.com
Христиане отмечают 4 октября церковный праздник святого Кодрата Афинского, митрополита Дмитрия Ростовского, а также священномучеников Ипатия и Андрея. В этот день можно заказать молебен святому Дмитрию о здоровье детей, кормящих женщин, вдов и сирот.
Этот день считается удачным для богатых людей, торговцев и бизнесменов. Считается, что 4 октября хорошо заключать сделки и совершать крупные покупки. Эта дата одновременно считается опасной для путешествий и прогулок по лесу, поскольку сегодня лешие бесятся.
Что нельзя делать 4 октября
- Нельзя свататься в этот день – это сулит расставание пары.
- В этот день не ходите в лес и не стойте на пороге, чтобы беды не случилось.
- 4 октября нельзя резать домашнюю птицу, иначе будет голод в семье.
Приметы погоды 4 октября
- Холодный день и теплая ночь сулят ухудшение погоды.
- Северо-восточный ветер обещает морозную зиму.
- Мало грибов и орехов – зима будет снежной.
- Какая погода сегодня – такой она будет весь октябрь.