Народный праздник 4 октября посвящен четырем христианским святым.

Христиане отмечают 4 октября церковный праздник святого Кодрата Афинского, митрополита Дмитрия Ростовского, а также священномучеников Ипатия и Андрея. В этот день можно заказать молебен святому Дмитрию о здоровье детей, кормящих женщин, вдов и сирот.

Этот день считается удачным для богатых людей, торговцев и бизнесменов. Считается, что 4 октября хорошо заключать сделки и совершать крупные покупки. Эта дата одновременно считается опасной для путешествий и прогулок по лесу, поскольку сегодня лешие бесятся.

Что нельзя делать 4 октября

Нельзя свататься в этот день – это сулит расставание пары. В этот день не ходите в лес и не стойте на пороге, чтобы беды не случилось. 4 октября нельзя резать домашнюю птицу, иначе будет голод в семье.

Приметы погоды 4 октября

Холодный день и теплая ночь сулят ухудшение погоды.

Северо-восточный ветер обещает морозную зиму.

Мало грибов и орехов – зима будет снежной.

Какая погода сегодня – такой она будет весь октябрь.

Автор: Екатерина Пулатова