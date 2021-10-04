Сегодня православные верующие почитают память нескольких святых.

Димитрий с детства воспитывался в благочестии, отец его был казаком, а затем стал сотником. В 18 лет поступил в монастырь в Киеве. Много трудился и обучался, поэтому архиепископ Черниговский благословил Димитрия на должность проповедника.

Читайте также4 октября: народный праздник и приметы погоды, что нельзя делатьМного лет Димитрий читал проповеди в разных храмах епархии, был игуменом. Люди приходили к нему, так как всё, что он говорил, было искренним и шло от сердца. В 1702 году был назначен епископом Ростовским и Ярославским, написал книгу против раскольнических заблуждений.

Перед смертью сочинил много духовных песнопений, умер в 58 лет.

Православный праздник 4 октября - память святого апостола Кодрата

Родился в первой половине I века, был одним из апостолов семидесяти. Стал епископом в Афинах, активно защищал христиан. На протяжении всей жизни много делал для христианства, читал свои проповеди в Афинах и Магнезии, там же был епископом. За веру потерпел много страданий, скончался в эпоху правления императора Адриана.

Праздник 4 октября - день памяти священномучеников Ипатия и Андрея

Святые жили в VIII веке при Льве Исавре. Деятельность свою вели в городе Ефес, где Ипатий был епископом, а Андрей пресвитером. За свою преданность Господу подверглись многим мучениям - Ипатию и Андрею содрали кожу головы и жгли иконы на их теле. От пыток страдальцы умерли.

Приметы 4 октября

солнце оранжевого цвета и светит ярко - ждите сильных ветров;

день теплый, но дует ветер - зима будет холодной;

резкое похолодание на Ипата и Кондрата - зима наступит рано;

много орехов, но мало грибов - зима будет снежной и суровой.

Что сегодня нельзя делать

4 октября не рекомендуется занимать деньги и совершать крупные траты. Долго стоять на пороге также не рекомендуется - накличете беду. Если вы решили свататься, перенесите мероприятие на другую дату, иначе союз ваш не будет долгим.

Что можно делать 4 октября

В этот день издавна принято было убирать в своих домах и помещениях для скота. Наши предки разводили костры, чтобы подсушить снопы зерна. Женщины готовили - пекли пироги с разными начинками и варили кашу.

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Автор: Кристина Кащавцева