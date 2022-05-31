Христиане отмечают церковный праздник 31 мая в честь святого мученика Феодота. Наши предки считали этот день удачным для посева овса и льна. В этот день молились об усопших родных, чтобы они обрели покой в Царстве небесном.
31 мая стоит посадить на участке саженец дуба, или найти большой дуб и обнять его. Дуб сегодня считается деревом силы. В эту дату лечат боли в спине. День удачный для массажа, посещения бани и любых косметологических процедур.
Что нельзя делать 31 мая
- В тарелке нельзя оставлять объедки и останки еды.
- Не стоит планировать важные дела, деловые встречи и переговоры.
- Устраивать шумные посиделки и застолья - к проблемам со здоровьем.
- Незамужним девушкам нельзя примерять чужие обручальные кольца и заплетать косы, иначе брак будет несчастливым.
Приметы погоды 31 мая
- Синие тучи предвещают сильный ветер.
- Кукушка долго поет - к теплым и ясным дням.
- Если рябина поздно зацвела, то осень будет поздней.
- На дубах листья не полностью распустились - к плохому урожаю ранних зерновых.