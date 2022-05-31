Народный праздник 31 мая имеет названия Федот Овсяник, Семь дев, Федотов день.

Христиане отмечают церковный праздник 31 мая в честь святого мученика Феодота. Наши предки считали этот день удачным для посева овса и льна. В этот день молились об усопших родных, чтобы они обрели покой в Царстве небесном.

31 мая стоит посадить на участке саженец дуба, или найти большой дуб и обнять его. Дуб сегодня считается деревом силы. В эту дату лечат боли в спине. День удачный для массажа, посещения бани и любых косметологических процедур.

Что нельзя делать 31 мая

В тарелке нельзя оставлять объедки и останки еды. Не стоит планировать важные дела, деловые встречи и переговоры. Устраивать шумные посиделки и застолья - к проблемам со здоровьем. Незамужним девушкам нельзя примерять чужие обручальные кольца и заплетать косы, иначе брак будет несчастливым.

Приметы погоды 31 мая

Синие тучи предвещают сильный ветер.

Кукушка долго поет - к теплым и ясным дням.

Если рябина поздно зацвела, то осень будет поздней.

На дубах листья не полностью распустились - к плохому урожаю ранних зерновых.

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