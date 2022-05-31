Какой православный праздник сегодня отмечают христиане - узнайте в материале УНИАН.

Святой Феодот жил в III веке во времена правления императора Диоклетиана. Сам Федот принял христианство и отличался особенной добротой. Укрывал у себя дома верующих, позволял совершать богослужения, посещал христиан в темницах, выкупал их тела у воинов и хоронил по законам церкви. Правитель не знал, что Феодот совершает все эти дела, поэтому никаким преследованиям святой не подвергался.

В том же городе жили семь благочестивых дев, которые также помогали христианам. Правитель узнал об этом и заставил девушек посетить языческий праздник и отмыть идолов в знак уважения. Мученицы отказались, за это были утоплены в реке. Феодот похоронил их. За этот поступок градоначальник стал уговаривать его отречься от Христа, но Федот был непреклонен и исповедовал свою веру, обличая язычников. Его долго мучили, а затем казнили отсечением головы.

В честь памяти святых сегодня отмечается народный праздник 31 мая - Федот Овсяник.

Приметы 31 мая

раскрылись листья на дубах - урожай овса будет хорошим;

обильная роса с утра - в июле ожидать жаркой погоды;

вороны каркают - к большому количеству осадков;

мутная луна - будет сильный дождь.

Что сегодня нельзя делать

В эту дату категорически запрещено оборачиваться, если кажется, что вас кто-то зовет - это может быть не человек, а нечисть. Также не стоит давать ключи от квартиры тем, кто в ней не живет - вам придется искать другое место жительства. Не рекомендуется переезжать, менять работу, совершать крупные покупки - вскоре пожалеете о содеянном.

Что можно делать 31 мая

Сегодня главный символ дня - дуб и его листья. Если они уже видны, значит, будет много овса. Славяне проводили обряд - варили кисель из овса и выливали его под дуб, чтобы обеспечить себе богатый урожай. В старину 31 мая засевали после льном, а одинокие парни и девушки устраивали смотрины, выбирая себе пару.

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