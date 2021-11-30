Какой православный праздник 30 ноября отмечают верующие и что нужно делать сегодня - читайте на УНИАН.

Святитель Григорий происходил из знатного и богатого рода, отец и мать его были язычниками. Григорий получил хорошее образование, но позже познакомился с христианским учителем и крестился. Жители города Неокесарии хотели, чтобы он стал епископом, но Григорий искал уединения, поэтому уехал в пустыню, где постился и молился.

Мужчину посвятили в епископы заочно, в этом сане он совершил многие чудеса. Язычников обращал в христианство, примерял братьев, обучал людей не врать. Перед смертью Григорий узнал, что в городе осталось всего 17 неверующих, и обрадовался - когда он пришел, было 17 христиан.

Православный праздник 30 ноября - день памяти преподобного Никона

Читайте такжеГороскоп на 30 ноября: что ждет завтра все знаки ЗодиакаПреподобный Никон был учеником Сергия Радонежского. Но перед тем, как взять его к себе, Радонежский посылал Никона к Афанасию Высоцкому - великому святому. Радонежский очень любил Никона, позволял ему жить с собой в келье и перед смертью передал ему попечительство обители.

Святой Никона был удостоен видения Богородицы, хотел отшельнической жизни, но не стал бросать монахов. Отличался кротостью и мудростью, всю жизнь заботился о других. При нем были открыты мощи Сергия Радонежского, сам же Никон скончался в 1426 году, пробыв игуменом 36 лет.

Приметы 30 ноября

теплая и сухая осень - к дождливой весне;

какая погода сегодня - такой она будет всю зиму;

листья падают на землю изнанкой вниз - зимний период окажется холодным, вверх - ждать теплой зимы;

сны в ночь на 30 ноября - вещие.

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным поверьям, в этот день категорически нельзя мерить кольца. Нарушив запрет, привлечете к себе тонну неприятностей. Также не рекомендуется нарушать свои обещания и отказываться от помощи близким, иначе в семье начнутся проблемы.

Наши предки верили, что сегодня люди с дурным глазом или ведьмы имеют особую силу. Поэтому с такими личностями 30 ноября лучше совсем не общаться.

Что можно делать 30 ноября

Лучше всего в этот день принять душ, надеть чистую одежду, помолиться и заниматься делами, тогда Высшие силы помогут достичь поставленных целей. Вечер 30 ноября рекомендуется провести с родными, так у вас получится укрепить связи и защититься от недругов.

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Автор: Кристина Кащавцева